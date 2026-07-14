Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του Γιαν Μοντέρο και έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Ντάστι Γκάζρα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση στον 23χρονο Δομινικανό φόργουορντ ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ για συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ο ίδιος υποστηρίζει επίσης ότι ο παίκτης είχε απορρίψει το περασμένο καλοκαίρι προσφορά περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ από τον Ολυμπιακό, επιλέγοντας να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για μια μόνιμη θέση στο ΝΒΑ.

Οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές, που βρίσκονται στο Λας Βέγκας, φέρονται να έχουν θέσει τον Τζόουνς-Γκαρσία ως βασική προτεραιότητα, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης των Σαν Αντόνιο Σπερς δεν συμμετέχει στο φετινό Summer League.

Την περσινή σεζόν ο Δομινικανός αγωνίστηκε κυρίως στη θυγατρική ομάδα των Σπερς, ενώ στο ΝΒΑ μέτρησε 11 συμμετοχές, με μέσο όρο 2,9 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 6,2 λεπτά ανά αγώνα. Ένας σοβαρός τραυματισμός ανέκοψε την πορεία του, γεγονός που δυσκολεύει την προοπτική εξασφάλισης νέου συμβολαίου στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κάτω από την ανάρτηση του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο, ο Τζόουνς-Γκαρσία σχολίασε: «Anybody can tag along» («Οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει μαζί σας»), κίνηση που αρκετοί ερμήνευσαν ως έμμεσο μήνυμα προς τους «ερυθρόλευκους».