Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα κρούσματα σαλμονέλας που εμφανίστηκαν στη Λαμία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ήδη εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων που εκτιμάται ότι συνδέονται με τα περιστατικά. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι, προκειμένου να εξακριβωθεί ολόκληρη η διαδρομή του προϊόντος, από τον ενδιάμεσο διακινητή έως και τη μονάδα εκτροφής.

Την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής περιέγραψε στο STAR Κεντρικής Ελλάδος ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, διευκρινίζοντας ότι, παρότι έχει εντοπιστεί ο προμηθευτής, η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εξετάζονται όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα, τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής».

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δύσκολα θα καταγραφούν νέα περιστατικά, ενώ υπενθύμισε ότι το κοτόπουλο συγκαταλέγεται στα τρόφιμα που χρειάζονται ιδιαίτερα προσεκτική διαχείριση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο αριθμός των ανθρώπων που αναζήτησαν ιατρική βοήθεια στο Νοσοκομείο Λαμίας ξεπέρασε τους 20 μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Όλοι παρουσίαζαν συμπτώματα έντονης γαστρεντερίτιδας, όπως πυρετό, εμετούς και διάρροια, ενώ για τους 12 κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή τους για νοσηλεία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα άτομα που νόσησαν δεν είχαν μεταξύ τους κάποια σχέση ούτε είχαν καταναλώσει όλοι γεύμα στον ίδιο χώρο, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι υπάρχουν και επιπλέον περιστατικά τα οποία δεν έφτασαν στο νοσοκομείο, καθώς οι ασθενείς απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς, έλαβαν ιατρικές οδηγίες και παρέμειναν στα σπίτια τους.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, επισημαίνοντας ότι «οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτηση, πρέπει να πάμε πολύ πίσω, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται».

Αναφερόμενος στην κατανάλωση κοτόπουλου, σημείωσε ότι «συνήθως ένα καλοψημένο κρέας δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το να αποφύγουμε να καταναλώσουμε 2-3 ημέρες κοτόπουλο είναι μια καλή ιδέα».