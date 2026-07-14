Τη δική του μάχη δίνει για τη ζωή του το 4χρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη.

Το παιδί ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και έπεσε σε πισίνα που είχε ο παππούς του, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να διακομιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Καστοριάς.

Οι γιατροί του νοσοκομείου κατέβαλλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή και στη συνέχεια ο 4χρονος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Το παιδί ήρθε χωρίς ζωτικά σημεία. Ήταν μια απ’ τις πιο δύσκολες, αν όχι η δυσκολότερη μάχη που δώσαμε, και λόγω ηλικίας και λόγω του ότι δεν είχε ζωτικά σημεία. Πέσαμε από πάνω του, ευτυχώς σε ένα τέταρτο η καρδιά του πήρε μπροστά. Δώσαμε, δηλαδή, πιθανότητες για να συνεχιστεί αυτή η μάχη, που δεν υπήρχαν στην αρχή όταν ήρθε το παιδάκι. Τώρα ευελπιστούμε και όλες οι ευχές οι δικές μας είναι να βγει νικητής τελικά», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Στάθης Κουλούρης, διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Καστοριάς μιλώντας το πρωί της Τρίτης 14/7 στο Mega.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του, αλλά και την εγκεφαλική του λειτουργία.