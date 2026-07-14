Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τρίτη 14/7 η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά καθώς κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού προς τα ελληνικά νησιά.

Μόνο για σήμερα, 13 Ιουλίου, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 21 δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από το λιμάνι της Ραφήνας και 8 από το Λαύριο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες εκδρομείς που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στον Πειραιά ο Κικίλιας

Νωρίς το πρωί, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να επιβλέψει την ομαλή διεξαγωγή της επιβατικής κίνησης.

Ο υπουργός συνομίλησε με ταξιδιώτες, επαγγελματίες οδηγούς, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονται επί ποδός, καθώς και με τους ναυτικούς των πλοίων, ανταλλάσσοντας ευχές για καλό καλοκαίρι και ασφαλείς μετακινήσεις.

Από τους χώρους του λιμανιού, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η ασφάλεια είναι η προτεραιότητα και ζήτησε τη συνεργασία και την υπομονή των επιβατών ενόψει της περιόδου των υψηλών πληροτήτων.

«Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα. Γι’ αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλό ταξίδι, καλά ταξίδια, καπετάνιοι ήρεμες θάλασσες» τόνισε αρχικά ο υπουργός και προσέθεσε: «Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας. Είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ, για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν. Επίσης, θέλω να ευχηθώ καλά ταξίδια και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους οι οποίοι μας πάνε και μας φέρνουνε. Ξέρω ότι αυτή την εποχή και μέχρι το πικ του δεκαπενταύγουστου θα αυξάνουν συνέχεια οι πληρότητες και θα φτάσουν μέχρι και το 100%. Γι’ αυτό θερμά παρακαλώ, λίγη υπομονή, καλή διάθεση. Ακούμε τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάλι καλό ταξίδι».