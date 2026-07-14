«Δεν σας φοβόμαστε» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, επισημαίνοντας ότι σήμερα «τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι». Η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη στο Χ συνοδεύεται από φωτογραφία του δολοφονημένου από τη 17 Νοέμβρη Θ. Αξαρλιάν.

«Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε!» αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.

«Η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, οι τρομοκράτες στέρησαν τη ζωή από τον Θάνο Αξαρλιάν. Με στόχο τον τότε Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Παλαιοκρασσά, εκτόξευσαν ρουκέτα μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας, σε σημείο που διέρχονταν πεζοί. Δολοφόνησαν έναν 20χρονο φοιτητή και βάφτισαν τον θάνατό του «παράπλευρη απώλεια».

Η Νέα Δημοκρατία τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε. Δεν φοβόμαστε», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.