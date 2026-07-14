Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφερε στο προσκήνιο το όρος Pickaxe, μια ύποπτη υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποτελέσει τον επόμενο στόχο των αμερικανικών επιθέσεων, καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της στη σύγκρουση.

Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την εγκατάσταση και άφησε να εννοηθεί πως ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επίθεση σύντομα.

«Το Pickaxe είναι ένας πιθανός στόχος για ένα μεγάλο χτύπημα ακριβώς στην κεντρική είσοδο. Πιθανότατα θα του δώσουμε ένα χτύπημα σχετικά σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του έγιναν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν επιθέσεις στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ενώ νέες επιθέσεις σημειώθηκαν και στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Η κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα, με σφοδρές ανταλλαγές πυρών να καταγράφονται και την τελευταία εβδομάδα.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πληγεί αρκετές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, το συγκρότημα βαρέος ύδατος Χοντάμπ κοντά στο Αράκ, οι εγκαταστάσεις μετατροπής ουρανίου και μεταλλουργίας στην Ισφαχάν, καθώς και μονάδα παραγωγής «yellowcake» στο Αρντακάν, στην επαρχία Γιαζντ.

Τι είναι το όρος Pickaxe

Γνωστό στα περσικά ως Kuh-e Kolang, το όρος Pickaxe φιλοξενεί ένα υπόγειο συγκρότημα που έχει κατασκευαστεί μέσα στο βουνό, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν. Το συγκεκριμένο συγκρότημα θεωρείται μία από τις νεότερες υπόγειες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Σε αντίθεση με παλαιότερες ιρανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες, το Pickaxe φαίνεται να έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απόκρυψη και την προστασία. Ανάλυση δορυφορικών εικόνων από οργανισμούς, όπως το Ινστιτούτο για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια, δείχνει ότι οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν περίπου το 2020. Το Ιράν έχει χαρακτηρίσει την εγκατάσταση ως εργοστάσιο συναρμολόγησης φυγοκεντρητών, ωστόσο οι επιθεωρητές του ΟΗΕ δεν έχουν λάβει άδεια για πλήρη επιθεώρηση του χώρου.

Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν εκτεταμένες εκσκαφές και την κατασκευή σηράγγων, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί δημόσια ο ακριβής σκοπός της εγκατάστασης. Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα, ενώ δυτικές κυβερνήσεις και ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για τη θέση, το μέγεθος και τον σχεδιασμό του συγκροτήματος, το οποίο φέρεται να βρίσκεται θαμμένο σε βάθος έως και 600 μέτρων κάτω από γρανιτικό πέτρωμα.

Γιατί θεωρείται δύσκολος στρατιωτικός στόχος

Μια τόσο βαθιά υπόγεια εγκατάσταση θα μπορούσε να προσφέρει στο Ιράν ασφαλές περιβάλλον για ευαίσθητες πυρηνικές δραστηριότητες, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την εξουδετέρωσή της μέσω στρατιωτικής επιχείρησης.

Ειδικοί σε οπλικά συστήματα έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο ακόμα και οι ισχυρότερες διατρητικές βόμβες καταφυγίων που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν αρκετές για να καταστρέψουν μια εγκατάσταση που βρίσκεται σε τόσο μεγάλο βάθος, αν και ο πραγματικός βαθμός ευπάθειας του συγκροτήματος παραμένει άγνωστος.