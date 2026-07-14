Στην Ιορδανία φέρεται να συνελήφθη ο 28χρονος σύντροφος της Τζέιμι Κάρνεϊ, της 43χρονης Αμερικανίδας που βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι της στο Κιλάρνεϊ της Ιρλανδίας.

Οι ιρλανδικές αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας που κρατείται είναι ο Αχμάντ Αλ Σακάρ, τον οποίο θεωρούν βασικό ύποπτο για τη δολοφονία. Ο 28χρονος είχε εγκαταλείψει την Ιρλανδία λίγες ώρες μετά το έγκλημα και προτού βρεθεί το σώμα της γυναίκας.

Migrant who fled Ireland after murder of NY mom Jamey Carney arrested in Jordan https://t.co/8uEbymRB9k pic.twitter.com/pgiN9XNwNU — New York Post (@nypost) July 13, 2026

Όπως αναφέρει η New York Post, η ιρλανδική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει για τη σύλληψη ενός άνδρα από τις αρχές της Ιορδανίας, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητά του. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν είχε ζητήσει τη σύλληψή του, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η 13χρονη κόρη της βρήκε τη σορό

Η Τζέιμι Κάρνεϊ, με καταγωγή από τη Νέα Υόρκη, είχε μετακομίσει στην Ιρλανδία το 2021 μαζί με την κόρη της. Η 43χρονη ζούσε στο Κιλάρνεϊ, στην κομητεία Κέρι, μια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή στους τουρίστες.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου ή τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας. Το σώμα της εντοπίστηκε περίπου στη 1:20 το μεσημέρι της Τρίτης 7 Ιουλίου από τη 13χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σορός της βρέθηκε στο υπνοδωμάτιο, καλυμμένη με κουβέρτα.

Τα χτυπήματα με το καπάκι και η ασφυξία

Η «Irish Sun», επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι η Κάρνεϊ φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι με ένα βαρύ καπάκι από καζανάκι, όπως αναφέρει η New York Post.

Suspect in murder of NY mom Jamey Carney had married her in Islamic ceremony, as shocking details emerge https://t.co/lrVJa5LCv0 pic.twitter.com/bG86VPJMvb — New York Post Metro (@nypmetro) July 13, 2026

Παρότι οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η 43χρονη είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου, η νεκροψία έδειξε ότι η επίσημη αιτία θανάτου ήταν η ασφυξία. Η γυναίκα έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ωστόσο αυτά δεν ήταν η άμεση αιτία του θανάτου της.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τα δημοσιεύματα είναι ότι η Κάρνεϊ αρχικά χτυπήθηκε με το βαρύ αντικείμενο και στη συνέχεια της προκλήθηκε ασφυξία. Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Έφυγε για την Τουρκία πριν αποκαλυφθεί η δολοφονία

Οι αρχές θεωρούν ότι ο Αλ Σακάρ βρισκόταν μαζί με την Κάρνεϊ το βράδυ που εκείνη δέχθηκε τη θανατηφόρα επίθεση.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 28χρονος επιβιβάστηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα σε λεωφορείο από το Κιλάρνεϊ προς το Δουβλίνο. Στη συνέχεια πήρε ταξί για το αεροδρόμιο και επιβιβάστηκε σε πτήση των Turkish Airlines προς την Κωνσταντινούπολη, η οποία αναχώρησε στις 10:40 το πρωί. Όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατο της Τζέιμι Κάρνεϊ, περίπου στη 1 το μεσημέρι, ο 28χρονος είχε ήδη προσγειωθεί ή επρόκειτο να προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Ακολούθησε διεθνής έρευνα για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή της Interpol και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα ιρλανδικά μέσα, ο άνδρας ταξίδεψε τελικά στην πατρίδα του, όπου τέθηκε υπό κράτηση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας.

Η σχέση του με την Τζέιμι Κάρνεϊ

Ο 28χρονος και η Κάρνεϊ διατηρούσαν ερωτική σχέση, ενώ εκείνος φέρεται να περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο σπίτι της.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Αλ Σακάρ επιθυμούσε να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε πει σε γνωστούς του ότι η 43χρονη τον βοηθούσε στις διαδικασίες για την απόκτηση άδειας παραμονής.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τζέιμι Κάρνεϊ περιέγραφε τον εαυτό της ως «Νεοϋορκέζα στην Ιρλανδία» και είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες με τον σύντροφό της. Σε μία από τις αναρτήσεις της είχε αναφέρει ότι οι δυο τους ήταν ένα «διαπολιτισμικό ζευγάρι», ενώ είχε γράψει επίσης ότι άρχισε να μαθαίνει αραβικά.

Σύμφωνα με την «Irish Sun», η 43χρονη φέρεται να είχε αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση τους, καθώς θεωρούσε ότι ο σύντροφός της είχε γίνει πιεστικός και κτητικός. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από ανώνυμες πηγές και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την αστυνομία.

Η αίτηση ασύλου και το ζήτημα της έκδοσης

Ο Αλ Σακάρ φέρεται να έφτασε στην Ιρλανδία το 2024 και να εργάστηκε στους τομείς της φιλοξενίας και των κατασκευών. Αρχικά διέμενε σε κρατική δομή για αιτούντες άσυλο στο Κιλάρνεϊ.

Σύμφωνα με ιρλανδικά δημοσιεύματα, η αίτησή του για άσυλο είχε απορριφθεί, ωστόσο παρέμενε στη χώρα καθώς είχε προσφύγει κατά της απόφασης. Είχε ακόμη στην κατοχή του το διαβατήριό του, γεγονός που του επέτρεψε να φύγει από την Ιρλανδία προτού αποκαλυφθεί η δολοφονία. Οι πληροφορίες για το μεταναστευτικό του καθεστώς δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από την ιρλανδική αστυνομία ή το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η επιστροφή του στην Ιρλανδία ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη, καθώς η χώρα δεν έχει συνθήκη έκδοσης με την Ιορδανία. Παράλληλα, βάσει της ιρλανδικής νομοθεσίας, οι αρχές δεν μπορούν να ζητήσουν την έκδοση κάποιου μόνο για ανάκριση. Θα πρέπει προηγουμένως να συγκεντρωθούν αρκετά στοιχεία και να εγκριθεί η απαγγελία κατηγοριών.

Έτοιμο να συνδράμει το FBI

Επειδή η Τζέιμι Κάρνεϊ ήταν Αμερικανίδα πολίτης, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση. Το FBI ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει την ιρλανδική αστυνομία, εφόσον του ζητηθεί. «Μέσω του νομικού ακολούθου μας στο Λονδίνο διαθέτουμε ισχυρές και εδραιωμένες σχέσεις και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητήσει η ιρλανδική κυβέρνηση», ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν τηλεφωνικά δεδομένα, υλικό από κάμερες ασφαλείας και ιατροδικαστικά ευρήματα, προκειμένου να σχηματίσουν ολοκληρωμένο φάκελο για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες στον 28χρονο και η κράτησή του στην Ιορδανία δεν ισοδυναμεί με απόδειξη ενοχής.