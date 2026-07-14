Ένας άνδρας επέζησε από την πτώση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνιο, καθώς ελάχιστοι άνθρωποι στην καταγεγραμμένη ιστορία έχουν καταφέρει να επιβιώσουν από μια τέτοια πτώση χωρίς τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ αυτών και ένα στο Instagram που έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 3,2 εκατομμύρια προβολές, δείχνουν τον άνδρα να βρίσκεται στον κάτω ρου του ποταμού Νιαγάρα, κοντά στους καναδικούς καταρράκτες.

Σοβαρά τραυματισμένος μετά από πτώση 52 μέτρων

Η επικεφαλής της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών του Νιαγάρα, Κάρεν Λουτς-Γκράουλ, δήλωσε ότι οι διασώστες που εξέτασαν τον άνδρα μετά την ανάσυρσή του στην όχθη διαπίστωσαν πως είχε τραυματισμούς που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο, εξαιτίας της πτώσης από ύψος 52 μέτρων.

Όπως ανέφερε, ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο εκτός της περιοχής για να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, η ίδια χαρακτήρισε την επιβίωσή του «πραγματικά εντυπωσιακή», σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που μπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετικά σπάνιο.

Η επέμβαση των σωστικών συνεργείων

Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Niagara Parks, Ντέιβιντ Άνταμς, δήλωσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη των βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεχάρη τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης για την ασφαλή διάσωση του άνδρα.

Όπως είπε, στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η Αστυνομία του Niagara Parks και η Πυροσβεστική Υπηρεσία των Καταρρακτών του Νιαγάρα. «Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες του περιστατικού, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που επέζησε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα αξιοθέατα παρέμειναν ανοιχτά, με αποτέλεσμα αρκετοί επισκέπτες να γίνουν μάρτυρες της επιχείρησης διάσωσης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η είσοδος στο νερό κοντά στους καταρράκτες θεωρείται παράνομη βάσει του νόμου Niagara Parks Act και υπογράμμισε πως οι Aρχές εφιστούν διαρκώς την προσοχή στους κινδύνους που υπάρχουν τόσο στον άνω όσο και στον κάτω ρου του ποταμού Νιαγάρα.

Οι κίνδυνοι στο φαράγγι του Νιαγάρα

Ο επικεφαλής πρόληψης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Μπεν Τρέντλ, δήλωσε ότι όταν έφτασαν οι πυροσβέστες στο σημείο, ήδη βρίσκονταν εκεί αστυνομικοί του Niagara Parks και διασώστες.

Όπως εξήγησε, οι πυροσβέστες συνέδραμαν ώστε ο τραυματίας να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, από όπου κατέστη δυνατός ο απεγκλωβισμός του από το φαράγγι. Τόνισε ακόμη ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Φαράγγι του Νιαγάρα ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, καθώς η περιοχή παρουσιάζει ακραίες δυσκολίες τόσο λόγω της ορμής των νερών όσο και του ιδιαίτερα δύσβατου εδάφους.

Οι ελάχιστοι που επέζησαν από την πτώση

Μέχρι το περιστατικό της Κυριακής, μόλις λίγοι άνθρωποι στην καταγεγραμμένη ιστορία ήταν γνωστό ότι είχαν επιζήσει από πτώση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, όπως βαρέλι, ειδική σφαίρα ή σχεδία.

Ανάμεσά τους ήταν ο Ρότζερ Γούντγουορντ, ο οποίος το 1960 έγινε ο πρώτος αλλά και ο νεότερος άνθρωπος που επέζησε. Το επτάχρονο τότε αγόρι, φορώντας μόνο ένα πορτοκαλί σωσίβιο, παρασύρθηκε από τα νερά έπειτα από ατύχημα με σκάφος και επέζησε έχοντας υποστεί μόνο διάσειση.

Το 2003, ο Κερκ Τζόουνς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που επέζησε από εσκεμμένη πτώση στους καταρράκτες χωρίς να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο επίπλευσης. Ο 40χρονος τότε άνδρας υπέστη μόνο εκδορές και μώλωπες.

Το 2009, ένας Καναδός, τα στοιχεία του οποίου δεν έγιναν γνωστά, επέζησε της πτώσης και παρέμεινε στο νερό κολυμπώντας μέχρι να τον διασώσουν τα σωστικά συνεργεία.

Το 2012, ένας ακόμη άνδρας αγνώστων στοιχείων πήδηξε πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα, περίπου εννέα μέτρα πάνω από τους καταρράκτες, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή για τους εορτασμούς της Ημέρας της Βικτώριας. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, κατάφερε όμως να κολυμπήσει μέχρι την όχθη, όπου διασώθηκε.