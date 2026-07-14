Με συγκινητικές δηλώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο και περισσότεροι ηθοποιοί αποχαιρετούν τον Σαμ Νιλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 78 ετών. Συνάδελφοι που μοιράστηκαν μαζί του τα κινηματογραφικά πλατό τιμούν τη μνήμη του, αναδεικνύοντας όχι μόνο την καλλιτεχνική του αξία, αλλά κυρίως τον σπάνιο, ζεστό και γενναιόδωρο χαρακτήρα του.

Νικόλ Κίντμαν

Η Νικόλ Κίντμαν η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί με τον Σαμ Νιλ στο ψυχολογικό θρίλερ του 1989 «Dead Calm» σε σκηνοθεσία Φίλιπ Νόις, ανέφερε σε δήλωσή της στην εφημερίδα «The Sydney Morning Herald»: «Ο Σαμ ήταν ένας από τους σπουδαίους…ένας άνθρωπος που ήταν χαρά να βρίσκεται κανείς δίπλα του. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν μόλις 18 ετών, με πήρε υπό την προστασία του και μείναμε φίλοι για όλη μας τη ζωή. Ήταν γοητευτικός, ευγενικός, αστείος και ευφυής. Θα μας λείψει απίστευτα και η καρδιά μου βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του».

Nicole Kidman pays tribute to Sam Neill.



Kidman, who starred alongside Neill in 1989’s 'Dead Calm,' called him “one of the greats” and “a joy to be around” in a statement to the Sydney Morning Herald. “We met when I was just 18 and he took me under his wing and we stayed friends… pic.twitter.com/BSJfjmwaHL — Deadline (@DEADLINE) July 13, 2026

Κίλιαν Μέρφι

Ο διάσημος ηθοποιός, Κίλιαν Μέρφι, σε δήλωσή του στο Deadline σημείωσε: «Όπως όλοι όσοι γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον Σαμ, τον θαύμαζα και τον λάτρευα στον ίδιο βαθμό. Ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς, αστείους και γλυκούς ανθρώπους και ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς».

In a statement shared with Deadline, Murphy remembered his 'Peaky Blinders' co-star for his warmth and levity. The friends shared the screen together as Tommy Shelby and Chester Campbell https://t.co/sUxjjjVvkB — Deadline (@DEADLINE) July 13, 2026

Λόρα Ντερν

H ηθοποιός Λόρα Ντερν σε ανάρτησή της στο Instagram χαρακτήρισε τον Σαμ Νιλ ως τον «αγαπημένο και παντοτινό της φίλο», ενώ μοιράστηκε κοινά στιγμιότυπα από ταινίες που πρωταγωνίστησαν μαζί.

«Μου έδειξε τα βάθη της αφοσίωσης, της προστατευτικότητας και της αγάπης πάντα με το πιο καυστικό του χιούμορ. Ήταν ένας αληθινός και ευγενής κύριος, που ενσάρκωνε τον πρωταγωνιστή των ονείρων μου. Θα σε αγαπώ για πάντα, δρ Άλαν Γκραντ», συμπλήρωσε.

Λουκ Χέμσγουορθ

«Αντίο Σαμ! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας έδωσε μέσα από την ζωή και την καριέρα σου. Το χιούμορ, την ευγένεια και τη σοφία σου. Αγαπήθηκες πολύ και θα μας λείψεις. Συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια», σημείωσε ο Λουκ Χέμσγουορθ.

Ράσελ Κρόου

Ο Ράσελ Κρόου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα στο X, χαρακτηρίζοντας τον εκλιπόντα ηθοποιό «ευγενικό, σοφό, πειραχτήρι, λαμπερό και φιλόξενο». Και πρόσθεσε: «Την τελευταία φορά που τον είδα, βρήκα την ευκαιρία να του πω ότι αποτελούσε έμπνευση για μένα. Αναπαύσου εν ειρήνη, Σαμ».