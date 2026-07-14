Από σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου μέχρι και την Τρίτη 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του Εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr, θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ σήμερα, Τρίτη, στις 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, mined.gov.gr.