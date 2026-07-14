Τα γενέθλιά της γιόρτασε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου η Μαριάντα Πιερίδη, η οποία έγινε 53 ετών.

Η τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram μια χαμογελαστή φωτογραφία της, κρατώντας ένα κομμάτι τούρτας με τρία κεράκια, και συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα αισιόδοξο μήνυμα.

Με αφορμή τη ξεχωριστή αυτή ημέρα, έκανε έναν μικρό απολογισμό για όσα έχει καταφέρει στη ζωή της και μίλησε για όλα όσα δημιούργησε με αγάπη, υπομονή και δύναμη. Παράλληλα, δήλωσε ευγνώμων για την υγεία και την ηρεμία που έχει σήμερα, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε στον γιο της, τον οποίο χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής της.

«Σήμερα γιορτάζω. Όλα όσα έχτισα με αγάπη και υπομονή. Την ηρεμία μου. Την υγεία μου. Τον γιο μου, που είναι η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου. Την ευτυχία που έμαθα να βρίσκω μέσα μου. Και τη διαδρομή που με έφερε μέχρι εδώ. Για όλα αυτά, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Happy Birthday to me», έγραψε η Mαριάντα Πιερίδη στο Instagram.