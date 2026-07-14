Μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία επέλεξε να μοιραστεί ο Φοίβος Παπαδάκης το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου στο Instagram, θέλοντας να τιμήσει τον πατέρα του, Γιώργο Παπαδάκη.

Στο στιγμιότυπο, που χρονολογείται από το 1999, ο ίδιος εμφανίζεται σε μικρή ηλικία μαζί με τον αδελφό του, στην αγκαλιά του πατέρα τους. Η εικόνα αποτυπώνει μια ζεστή και προσωπική στιγμή από το οικογενειακό τους παρελθόν.

«Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…», σημείωσε ο Φοίβος Παπαδάκης.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από οξύ έμφραγμα.