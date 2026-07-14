Ο Σαμ Νιλ αντιμετώπιζε πνευμονία πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του τη Δευτέρα, σε ηλικία 78 ετών.

Η φίλη και συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Hunt for the Wilderpeople», Ρίμα Τε Γουιάτα, ανέφερε ότι ο διάσημος ηθοποιός πιθανότατα θα ήταν ενοχλημένος που αρρώστησε ξανά, λίγο μετά την επιτυχημένη μάχη του με τον καρκίνο. «Είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Όπως είχε δηλώσει κάποτε, δεν φοβόταν τον θάνατο, αλλά θα τον ενοχλούσε», είπε η ηθοποιός στον Νεοζηλανδό δημοσιογράφο, Ράιαν Μπριτζ. «Θα έλεγε: “Για όνομα του Θεού, μόλις ξεπέρασα τον καρκίνο και τώρα έπαθα πνευμονία. Τι άλλο θα συμβεί;”. Τώρα, όμως, έχει ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, η πρώην σύντροφός του και πολιτική δημοσιογράφος του ABC, Λόρα Τινγκλ, αποκάλυψε όπως αναφέρει η Daily Mail ότι ο ηθοποιός ήταν «αρκετά άρρωστος» τις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Was this Sam Neill's cause of death? Jurassic Park star had pneumonia before he died as his ex-girlfriend reveals was 'pretty sick' for two weeks up until he passed away https://t.co/mFn8bJF2eK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 14, 2026

«Το σώμα του είχε πλέον εξαντληθεί», δήλωσε στο ABC Radio Sydney. «Ήταν πολύ άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλοι όσοι τον αγαπούσαν, είτε βρίσκονταν κοντά του είτε μακριά, ήλπιζαν ότι θα τα κατάφερνε. Νομίζω, όμως, ότι αυτή τη φορά ήταν πολύ δύσκολο να αναρρώσει ξανά».

Όπως εξήγησε, ο Σαμ Νιλ είχε υποβληθεί σε πολλές θεραπείες, μεταξύ των οποίων χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία. Αν και τελικά κατάφερε να απαλλαγεί από τον καρκίνο του αίματος, το ανοσοποιητικό του σύστημα είχε εξασθενήσει σημαντικά.

«Είχε κάνει πολλή χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία. Ευτυχώς, οι θεραπείες τον απάλλαξαν από τον καρκίνο του αίματος, αλλά άφησαν το ανοσοποιητικό του ιδιαίτερα ευάλωτο», ανέφερε.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Η οικογένεια του ηθοποιού χαρακτήρισε τον θάνατό του «αιφνίδιο και απροσδόκητο», ανακοινώνοντας τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει τον θάνατό του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Η απώλειά του ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, όμως αποτελεί παρηγοριά το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο. Η οικογένειά του θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά το προσωπικό του St Vincent’s Private Hospital για την εξαιρετική φροντίδα που του προσέφερε». Η οικογένεια ζήτησε επίσης να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της, μέχρι να ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες.

Η δύσκολη μάχη με τον καρκίνο

Ο Σαμ Νιλ είχε διαγνωστεί το 2022 με καρκίνο του αίματος και συγκεκριμένα με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων τρίτου σταδίου.

Έπειτα από χρόνια χημειοθεραπείας, κατά τη διάρκεια των οποίων είχε φτάσει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, υποβλήθηκε σε θεραπεία CAR T-κυττάρων. Πρόκειται για μια προηγμένη μέθοδο, κατά την οποία τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς τροποποιούνται γενετικά, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Οι εξετάσεις που έκανε τον Απρίλιο είχαν δείξει ότι δεν υπήρχε πλέον καρκίνος στον οργανισμό του. Ο ίδιος είχε υποδεχτεί με μεγάλη χαρά τα νέα, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «εξαιρετική» και δηλώνοντας «πάρα πολύ ενθουσιασμένος» που η θεραπεία είχε αποτέλεσμα.

Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, η 65χρονη Λόρα Τινγκλ δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον άνθρωπο που, παρά τον χωρισμό τους, εξακολουθούσε να θεωρεί στενό της φίλο.

«Όνειρα γλυκά, αγαπημένε μου Σαμ», έγραψε στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με φωτογραφίες και βίντεο από την ιδιαίτερα διακριτική σχέση τους.

Στο υλικό που δημοσίευσε, το πρώην ζευγάρι εμφανιζόταν να απολαμβάνει εκδρομές με σκάφος, βόλτες στην παραλία, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές. Υπήρχαν επίσης στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, με τον Χολιγουντιανό ηθοποιό να σιδερώνει τα ρούχα του, να μαγειρεύει και να απολαμβάνει απλές στιγμές στο σπίτι.

Οι φωτογραφίες περιλάμβαναν ακόμα δείπνα, οδικά ταξίδια και επισκέψεις στο οινοποιείο του ηθοποιού στη Νέα Ζηλανδία. Ο Σαμ Νιλ εμφανιζόταν επίσης μαζί με ζώα, κρατώντας στην αγκαλιά του κότες, μια γάτα και ένα κατοικίδιο γουρούνι.

Οι δυο τους έπαιζαν μουσική μαζί, με τον ηθοποιό να κρατά την κιθάρα του και να χαμογελά, ενώ περνούσαν χρόνο με φίλους, ανάμεσά τους και ο γνωστός ηθοποιός Μπράιαν Μπράουν.

Η σχέση τους

Η Λόρα Τινγκλ και ο Σαμ Νιλ γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και διατηρούσαν σχέση από το 2018 έως το 2021. Ο χωρισμός τους ήταν φιλικός και παρέμειναν κοντά.

Ο ηθοποιός απέφευγε να μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή, είχε αστειευτεί όμως κάποτε ότι η Λόρα απολάμβανε ιδιαίτερα τα κρασιά από τον ιδιωτικό του αμπελώνα. «Υποθέτω ότι εγώ βρίσκομαι στη σχέση για την πολιτική και εκείνη για το κρασί», είχε πει χαριτολογώντας.

Το 2023 είχε μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό τους. «Πέρασα τρία υπέροχα χρόνια με τη Λόρα Τινγκλ και είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό», είχε δηλώσει στη «Sydney Morning Herald». «Τώρα είμαι ένας μοναχικός, εργένης άνδρας και αναρωτιέμαι εάν αυτό οφείλεται σε κάποιο δικό μου ελάττωμα ή απλώς σε κακή τύχη. Δεν θα παντρευόμουν ξανά». Είχε παραδεχτεί, πάντως, ότι η μοναξιά δεν ήταν πάντα εύκολη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

«Πλέον είμαι τυχερός εάν βγω περιστασιακά κάποιο ραντεβού. Αυτό με εξυπηρετεί, αλλά είναι και λίγο μοναχικό. Υπήρξαν στιγμές κατά τη διάρκεια της θεραπείας μου για τον καρκίνο του αίματος που θα ήθελα να έχω λίγη συντροφιά», είχε αναφέρει.

Ο Σαμ Νιλ είχε εξηγήσει επίσης ότι η συγγραφή των απομνημονευμάτων του, με τίτλο «Did I Ever Tell You This?», τον έκανε να σκεφτεί με ευγνωμοσύνη τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του.

Οι γάμοι και η οικογένειά του

Ο ηθοποιός παντρεύτηκε για πρώτη φορά τη Νεοζηλανδή ηθοποιό, Λίσα Χάροου, το 1981. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1989. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τη Γιαπωνέζα μακιγιέζ, Νορίκο Γουατανάμπε, με την οποία χώρισε το 2017.

Η σπουδαία καριέρα του

Ο Σαμ Νιλ έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του παλαιοντολόγου Άλαν Γκραντ στην ταινία «Jurassic Park» του 1993, όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τη Λόρα Ντερν και τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ. Επανέλαβε τον ίδιο ρόλο στο «Jurassic Park III» το 2001 και στο «Jurassic World Dominion» το 2022.

Πριν από τον θάνατό του είχε εργαστεί στις παραγωγές «Godzilla x Kong: Supernova» και «The Last Resort», οι οποίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν μετά θάνατον το 2027.

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί σε δημοφιλείς σειρές, όπως οι «The Simpsons», «Peaky Blinders», «The Tudors» και «The Twelve». Ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους του στην Αυστραλία, τη χώρα που είχε επιλέξει ως δεύτερη πατρίδα του, ήταν εκείνος του επιστήμονα Μιτς στην ιστορική κωμωδία «The Dish».