Το τέλος του αγώνα της Αργεντινής με την Ελβετία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 έφερε μια πολύ όμορφη συνάντηση στα αποδυτήρια του «Kansas City Stadium».

Συγκεκριμένα, ο Λιονέλ Μέσι συναντήθηκε με τον θρύλο του Ιταλικού ποδοσφαίρου τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Μάλιστα ο Αργεντίνος σταρ χάρισε τη φανέλα του στον Μπάτζιο.

«Ευχαριστώ Λέο για το ανεκτίμητο δώρο σου και την αγάπη σου. Σε αγαπώ πολύ φίλε μου Λιονέλ Μέσι», έγραψε ο 59χρονος Ιταλός παλαίμαχος άσος στον λογαριασμό του στα social media όπου δημοσίευσε φωτογραφία του μαζί με τον Μέσι.

Ο Μπάτζιο ήταν ο ηγέτης της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στις ΗΠΑ, με την χώρα του να φτάνει στον τελικό όπου έχασε το τρόπαιο στα πέναλτι από την Βραζιλία.