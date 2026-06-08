Από το απόγευμα της Δευτέρας καταγράφηκε αισθητή επιδείνωση του καιρού στη βόρεια Ελλάδα, με ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν αρκετές περιοχές και έντονη δραστηριότητα κεραυνών να συνοδεύει τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με εικόνες του Orange Press Agency από το Νέο Πετρίτσι Σερρών, τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα δυνατά σε μεγάλο μέρος της περιοχής, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό στον ουρανό.

Όπως καταγράφει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, βροχοπτώσεις σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα, το Καρπενήσι, τα Ιωάννινα, ο Μόρνος, το Τσεπέλοβο, η Λάρισα, ο Τύρναβος, η Αμφίκλεια, η Καρδίτσα, η Ασπροβάλτα αλλά και ο Παρνασσός.

Βροχερός καιρός και αύριο σε Μακεδονία και Θεσσαλία

Για σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει τοπικές βροχές ή καταιγίδες τις πρωινές ώρες σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και πιθανόν στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές και πρωινές ώρες.

θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 26 βαθμούς), 20 έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 17 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 18 έως 30 βαθμούς στην Κρήτη, 18 έως 32 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 19 έως 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.