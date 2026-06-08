Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι με 28 πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου με 2-1 στην σειρά επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92 στο ΣΕΦ.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μια ακόμα νίκη για να στεφθούν πρωταθλητές, με το επόμενο ματς των δύο «αιωνίων» να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00) στο «Telekom Center».

Για τον Ολυμπιακό όπως προαναφέραμε ο Φουρνιέ έκανε απίστευτο παιχνίδι με 28 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 24 πόντους Βεζένκοφ και 17 πόντους ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που κυριάρχησε στη ρακέτα. Από τον Παναθηναϊκό 19 πόντους είχε ο Τζέριαν Γκραντ, 15 ο Τι Τζέι Σορτς και 12 ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Εβάν Φουρνιέ να πετυχαίνει 10 πόντους. Ο Παναθηναϊκός με τον Γκραντ προσπάθησε να αντιδράσει έφτασε στο 13-11 και ο Ναν έκανε το 13-13, ωστόσο Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Γουόρντ ανέβασαν το σκορ στο 27-18 για να κλείσει η πρώτη περίοδος με τον Ρογκαβόπουλο για το 27-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έβγαλε αντίδραση και ήταν καλύτερος με τον Χουάντσο να είναι εύστοχος και να βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 38-41. Ο Ολυμπιακός πάλι αντέδρασε πέρασε μπροστά στο σκορ με τον Ναν ωστόσο να πετυχαίνει ένα μεγάλο καλάθι για το 45-43 με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με 47-45 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο δεύτερο μέρος, Γουόρντ και Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ συνέχισαν να είναι εύστοχοι για το 60-55 και στην συνέχεια πήρε την σκυτάλη ο Βεζένκοφ τόσο για το 65-57, όσο και για το 70-62 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο πάλι ο Φουρνιέ ήταν αυτός που πήρε πάνω του τα σουτ για το 77-64 και στην συνέχεια ο Βεζένκοφ που έδωσε δύο απίστευτες ασίστ στον Μιλουτίνοφ για να ανεβάσει στην διαφορά στο 88-79.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είχε την απάντηση για το 93-87 και κάπου εκεί ο Αταμάν δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρία και αποβλήθηκε. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι εύστοχος για να φτάσει στο τελικό 102-92.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-45, 70-62, 102-92

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γουόκαπ 11 (4ασ.), Ουόρντ 12 (4ασ.), Βεζένκοφ 24, Μιλουτίνοφ 17 (6ρ.), Φουρνιέ 28 (8ασ.), Πίτερς 2, Τζόζεφ 4 (5ρ.), Τζόουνς 4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Χέιζ-Ντέιβις 12 (6ρ.), Γκραντ 19 (5ασ.), Ναν 10, Λεσόρ 11 (4ασ., 3κοψ.), Ερνανγκόμεθ 10, Σορτς 15, Σλούκας 3, Ρογκαβόπουλος 3, Τολιόπουλος 3, Μήτογλου 6.