Σοκ προκαλεί το νέο έγκλημα στη Ρόδο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, με θύμα έναν 60χρονο άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο χωριό Καλυθιές, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να επιβεβαιώνουν τον θάνατο του άνδρα μόλις έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο δράστης και το θύμα συνδέονταν με φιλική σχέση και διέμεναν κάτω από την ίδια στέγη. Η συμβίωσή τους, ωστόσο, χαρακτηριζόταν από συχνές εντάσεις, καθώς και οι δύο άνδρες αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, γεγονός που επιβάρυνε συστηματικά τη σχέση τους.

Το αλκοόλ και η μοιραία λογομαχία

Τα ακριβή κίνητρα που οδήγησαν στη δολοφονία παραμένουν για την ώρα άγνωστα, όμως οι αρχές εξετάζουν με προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε ο καβγάς. Όπως προκύπτει από πληροφορίες του τοπικού ιστοτόπου dimokratiki.gr, οι δύο συγκάτοικοι ενδέχεται να βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή της συμπλοκής, παράγοντας που εκτιμάται ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της κατάστασης.

Όταν η λεκτική αντιπαράθεση έφτασε σε οριακό σημείο, ο δράστης ανέσυρε μαχαίρι και κατάφερε το θανάσιμο πλήγμα στον 60χρονο φίλο του. Την προανάκριση και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, οι οποίοι συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος.