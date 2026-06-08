Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού έκανε το 2-1 στην σειρά των τελικών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ικανοποιημένος από τους παίκτες του. Παράλληλα αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό στο ΟΑΚΑ, αλλά και σε άλλα πολλά.

Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου:

«Προηγηθήκαμε στη σειρά ξανά, με 2-1 εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά όντες αήττητοι. Νομίζω πως αξίζαμε να κερδίσουμε, ελέγξαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια. Σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια όπως βλέπετε έχουν διαφορετικό χαρακτήρα.

Μπορεί να σκοράρεις 50-55 πόντους στον ένα αγώνα και στον άλλο να βάλεις 100 και πάνω απέναντι στην ίδια ομάδα με την ίδια τακτική. Προφανώς είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν και πώς διαχειρίζονται την πνευματική και σωματική τους κόπωση.

Επειδή υπάρχει μία απόφαση της Αθλητικής Δικαστή στην οποία πρέπει να πω και θα πω μία συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα video που παρανόμως πάρθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων. Όπως ξέρετε για 40 αγωνιστικά λεπτά, για τρεις ώρες που διήρκησε το παιχνίδι δεν είχα την παραμικρή αντίδραση.

Στο πρώτο μέρος δεν είπα ούτε κουβέντα στους διαιτητές ενώ ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε κατέβει κάτω και ζητούσε να πάρω τεχνική ποινή. Δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση και μετά φυσικά πρέπει και ζητάω συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο.

Όμως αναρωτιέμαι επί τρεις ώρες βρίζανε τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κύριους Αγγελόπουλους, τον κ. Λεπενιώτη και ενημερώθηκα πως ο Ολυμπιακός χρεώθηκε με 40.000 ευρώ πρόστιμο μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ και ο Παναθηναϊκός με 3.000. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη λέμε, το λέμε και εμείς λοιπόν, γι’ αυτό και ζητάω συγγνώμη.

Εγώ είμαι απλώς ένας προπονητής στον Ολυμπιακό, δεν θέλω να είμαι το κεντρικό πρόσωπο, το κεντρικό πρόσωπο είναι οι ιδιοκτήτες της ομάδας και οι παίκτες, εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ είμαστε βοηθητικοί. Το αν για κάποιο λόγο έχει αναγορευτεί πως όλος ο Παναθηναϊκός επιτίθεται στον Μπαρτζώκα σε επίπεδο προέδρων.

Δηλαδή πως γίνεται ένας πρόεδρος να επιτίθεται συνέχεια στον προπονητή; Είναι σαν να το έκαναν οι κύριοι Αγγελόπουλοι στον Αταμάν, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η δική μου δουλειά είναι να είμαι προπονητής, σέβομαι απόλυτα όλους τους προπονητές που έρχονται εδώ και τον κύριο Αταμάν κάθε φορά που έρχεται εδώ πηγαίνω και τον καλωσορίζω και τον αγκαλιάζω.

Είναι φιλοξενούμενος στην Ελλάδα ως Τούρκος, ως εννοώ άλλης εθνικότητας και έχω την υποχρέωση εγώ απέναντι σε ένα συνάδελφο να είμαι όπως πρέπει να είμαι. Αν αυτή τη στιγμή, για κάποιο λόγο έχω στοχοποιηθεί τα τελευταία έξι με εφτά χρόνια σε όλα τα επίπεδα, θέλω να μείνω έξω από αυτό, θέλω να κάνω προπονητική δουλειά, απολαμβάνω να κάνω τον προπονητή, δεν απολαμβάνω να κάνω σχόλια για την ελληνική κοινωνία, ούτε για το τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ, υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι που θα το κάνουν».

Για το περιστατικό στο ΟΑΚΑ: «Όταν μπαίνω στην φυσούνα, γιατί το βίντεο είναι αμέσως μετά τη φυσούνα, οι μπουνιές και οι κλωτσιές στο πανί και αυτά που ακούω… Υπάρχει ένας οπαδός της Φιορεντίνα που είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε καμιά φορά η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στον χώρο μπορεί να μην είναι αυτή που πρέπει, αλλά είναι αυτή που είναι».