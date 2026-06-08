Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές αρχές μετά από μια βιβλική πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου 2026, σε μεγάλο κέντρο ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Περίπου 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα έσπευσαν άμεσα στην οδό Λάντμαν Γουέι στην περιοχή του Μπέρμοντσεϊ, καθώς οι κλήσεις για βοήθεια άρχισαν να πέφτουν βροχή αμέσως μετά τις 17:30 το απόγευμα.



Οι εικόνες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κόβουν την ανάσα, δείχνοντας ένα εφιαλτικό, πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού να έχει καλύψει τον ουρανό της βρετανικής πρωτεύουσας.



Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από μια κεντρική σιδηροδρομική γραμμή. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν επιστρατευτεί ισχυρές δυνάμεις από πολλές γειτονικές περιοχές, καθώς και ειδικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων δύο τεράστιων κλιμακοφόρων οχημάτων 32 μέτρων, που επιτρέπουν στους πυροσβέστες να ρίχνουν νερό από ψηλά.



Λόγω του περιστατικού, το δίκτυο National Rail ανακοίνωσε ότι όλα τα δρομολόγια από και προς τον κεντρικό σταθμό London Bridge έχουν ακυρωθεί ή τροποποιηθεί, προκαλώντας απόλυτο χάος στις μετακινήσεις χιλιάδων εργαζομένων.

Έκκληση στους κατοίκους να σφραγίσουν τα σπίτια τους

Το μέγεθος της τοξικής ατμόσφαιρας ανάγκασε την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου να εκδώσει κατεπείγουσα οδηγία προς τους πολίτες. Λόγω του τεράστιου όγκου καπνού που μεταφέρεται από τον άνεμο, οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Δείτε το βίντεο:

Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας ζητούν επίμονα από το κοινό να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς ώστε να μην παρεμποδίζεται το έργο των διασωστών.

Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν μόλις τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο, σύμφωνα με την Daily Mail.