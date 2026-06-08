Σε πλήρη αναδιαμόρφωση της επίσημης ιστοσελίδας της προχώρησε η τέως βασιλική οικογένεια, αποτυπώνοντας ψηφιακά τις πρόσφατες αλλαγές στην προσωπική ζωή των μελών της και εντάσσοντας τα νέα δεδομένα στο γενεαλογικό της δέντρο.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων φέρνει στο φως τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται πλέον η προσωπική διαδρομή του Νικολάου Ντε Γκρες, ο οποίος έχει προχωρήσει σε νέο γάμο με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, ενώ την ίδια στιγμή η Τατιάνα Μπλάτνικ συνεχίζει να εμφανίζεται στο σχετικό διάγραμμα.

Η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς βασίζεται πλήρως στα εθιμοτυπικά πρότυπα που εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκοί οίκοι, σύμφωνα με τα οποία οι προηγούμενοι γάμοι δεν αφαιρούνται από την ιστορική συνέχεια, αλλά αποτυπώνονται με σαφή αναγραφή της διάρκειάς τους.

Η δημόσια στήριξη από την Άννα Μαρία

Η ψηφιακή αυτή διατήρηση έρχεται σε συνέχεια της στάσης που έχει κρατήσει η οικογένεια σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Άννα Μαρία και η Τατιάνα Μπλάτνικ πραγματοποίησαν κοινή δημόσια εμφάνιση στο Καλλιμάρμαρο στις 26 Απριλίου 2024, στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας.

Αυτή η εμφάνιση είχε συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της Τατιάνα Μπλάτνικ με τον Νικόλαο. Οι δύο γυναίκες παρακολούθησαν την τελετή μαζί, επιβεβαιώνοντας ότι διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις παρά τις οικογενειακές εξελίξεις.

Αυτή η πρωτοβουλία τότε της Άννας Μαρίας είχε να κάνει με το γεγονός ότι η μητέρα του Νικόλαου ήθελε να δείξει ότι η Τατιάνα θα είναι πάντα μέλος της οικογένειας.

Οι αλλαγές στο ψηφιακό αρχείο

Η λεπτομερής εξέταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δείχνει τα ακριβή βήματα με τα οποία οι διαχειριστές αποτύπωσαν τη νέα πραγματικότητα:

Η διάρκεια του πρώτου γάμου: Ακριβώς κάτω από τα στοιχεία του Νικολάου σημειώνεται η χρονική περίοδος του γάμου του με την Τατιάνα Μπλάτνικ, η οποία ξεκίνησε το 2010 και έληξε με το διαζύγιο του 2024.

Ακριβώς κάτω από τα στοιχεία του Νικολάου σημειώνεται η χρονική περίοδος του γάμου του με την Τατιάνα Μπλάτνικ, η οποία ξεκίνησε το 2010 και έληξε με το διαζύγιο του 2024. Η είσοδος της Χρυσής Βαρδινογιάννη: Στο ίδιο ψηφιακό πλαίσιο έχει προστεθεί το όνομα της νυν συζύγου του, συνοδευόμενο από το έτος τέλεσης του μυστηρίου.

Στο ίδιο ψηφιακό πλαίσιο έχει προστεθεί το όνομα της νυν συζύγου του, συνοδευόμενο από το έτος τέλεσης του μυστηρίου. Η ιστορική συνέχεια: Η διατήρηση της πρώτης συζύγου στο διάγραμμα επιβεβαιώνει τη σταθερή επιλογή να προηγείται η ιστορική καταγραφή των γεγονότων, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται τίτλοι ευγενείας.

Η μεθοδολογία αυτή ακολουθείται πιστά σε αντίστοιχα αρχεία του εξωτερικού, με σκοπό την πλήρη και ορθή αποτύπωση της διαδοχής και των συγγενικών δεσμών, ανεξάρτητα από τις μετέπειτα αποφάσεις και τις μεταβολές στην προσωπική ζωή των προσώπων.