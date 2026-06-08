Το 2015 τα βλέμματα όλου του πλανήτη ήταν στραμμένα στην Ελλάδα για το περίφημο δημοψήφισμα, με τον Μπαράκ Ομπάμα να στέλνει μήνυμα στην Άνγκελα Μέρκελ, καθώς το σενάριο του Grexit πλανιόταν όλο και περισσότερο στην ατμόσφαιρα.

Ο Ντάλιπ Σινγκ, αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την περίοδο 2011-2017, μίλησε στο νέο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» για το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου προς τη Γερμανίδα Καγκελάριο.

«Το σημαντικότερο μήνυμα του επικεφαλής της κυβέρνησής μας προς την Καγκελάριο Μέρκελ αφορούσε την προσωπική κληρονομιά της», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήθελε να τη θυμούνται, όχι ως εκείνη που έσωσε την Ευρώπη, αλλά ως εκείνη που επέβλεψε τη διάλυση του ευρώ και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος; Έτσι, ήθελε να τη θυμάται η ιστορία;», πρόσθεσε στη συνέχεια.