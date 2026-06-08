Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λα Ρομάνα, στον Άγιο Δομίνικο, όταν ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Γκολφστριμ συνετρίβη κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Το δραματικό δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε την Κυριακή, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακαριαία ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροπλάνου. Η είδηση προκαλεί παγκόσμιο σοκ, καθώς το συγκεκριμένο τζετ είχε προγραμματιστεί να πετάξει αμέσως μετά προς το Όστιν του Τέξας, στις ΗΠΑ, με σκοπό να παραλάβει τον διάσημο θρύλο του αμερικανικού μπέιζμπολ και αστέρα του MLB, Γιαδιέρ Μολίνα, μαζί με την οικογένειά του.



Οι σκληρές εικόνες από τη στιγμή του ατυχήματος κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, κόβοντας την ανάσα των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται καρέ-καρέ η μοιραία προσπάθεια του πληρώματος να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος στον διάδρομο προσγείωσης.



Αν και οι τροχοί είχαν κατέβει κανονικά και το τζετ είχε ξεκινήσει την τροχοδρόμηση, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία προσέκρουσε βίαια με την «κοιλιά» στο έδαφος. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, το πίσω μέρος του αεροσκάφους διαλύθηκε ολοσχερώς, ακολούθησε μια ισχυρή έκρηξη και το αεροπλάνο παραδόθηκε στις φλόγες.

Μάχη των πυροσβεστών πάνω από τα φλεγόμενα συντρίμμια

Αμέσως μετά την τρομακτική πρόσκρουση, ένας τεράστιος και πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από το αεροδρόμιο Λα Ρομάνα, σημαίνοντας κόκκινο συναγερμό στις αρχές.



Οι δυνάμεις πυρόσβεσης του αεροδρομίου έσπευσαν στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ξεκινώντας μια δραματική επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που είχε τυλίξει τα συντρίμμια, όμως για τους δύο πιλότους ήταν ήδη πολύ αργά.



Η τοπική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους, την ώρα που η αθλητική κοινότητα των ΗΠΑ παρακολουθεί παγωμένη τις εξελίξεις, σκεπτόμενη την τραγωδία που αποφεύχθηκε για την οικογένεια του Μολίνα, σύμφωνα με την Daily Mail.

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