Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των ελληνικών Αρχών για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να εστιάζουν πλέον στον εντοπισμό πιθανών συνεργών του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσουν τα ψηφιακά πειστήρια που έχουν κατασχεθεί, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία εξετάζονται από εξειδικευμένα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Στο επίκεντρο οι επαφές του 37χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές θεωρούν δύσκολο το ενδεχόμενο ο 37χρονος να δραστηριοποιούνταν χωρίς υποστήριξη ή επαφές, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενα στοιχεία που συνδέονται με έρευνες σε άλλες χώρες.

Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το ίδιο δίκτυο και εξετάζονται ως πιθανοί συνεργοί του συλληφθέντος.

Πηγές αναφέρουν ότι το ένα από τα δύο πρόσωπα εκτιμάται πως βρίσκεται στην Ελλάδα και η ταυτοποίησή του θεωρείται ζήτημα χρόνου, ενώ το δεύτερο έχει ήδη ταυτοποιηθεί και φέρεται να αναζητείται από τις κυπριακές Αρχές.

Ο φερόμενος «συνδετικός κρίκος»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πρόσωπο που αναζητείται φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στις επαφές μεταξύ του 37χρονου και άλλων υπόπτων που είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης στοιχεία που σχετίζονται με ταξίδια στο εξωτερικό και πιθανές διασυνδέσεις προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο επαφών και δραστηριοτήτων τους.

Παρά την παρακολούθηση που φέρεται να είχε τεθεί σε εφαρμογή τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τη σύλληψη του 37χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες δεν προέκυψαν σαφή στοιχεία που να οδηγούν άμεσα σε άλλους συνεργούς εντός της χώρας.

Ωστόσο, οι αναλύσεις των ηλεκτρονικών δεδομένων, των επικοινωνιών και των ψηφιακών αρχείων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το εύρος των επαφών του και τις κινήσεις που πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης παραγγελίες εξοπλισμού και υλικών που φέρεται να συνδέονται με τον 37χρονο, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τον ακριβή σκοπό χρήσης τους και το εάν σχετίζονται με τις κατηγορίες που διερευνώνται.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις ελληνικές και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας να συνεργάζονται στενά για τη συλλογή στοιχείων και τη διασταύρωση πληροφοριών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα.