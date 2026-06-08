Στο φως της δημοσιότητας βγήκε φωτογραφία του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από το Mega και δείχνει τον άντρα πριν από περίπου έναν χρόνο στο αεροδρόμιο, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό τη Μαλαισία και το στρατόπεδο εκπαίδευσης που διατηρεί εκεί η Χαμάς.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε επισκεφθεί δύο φορές τη Νοτιοανατολική Ασία, με το δεύτερο ταξίδι να γίνεται πριν από περίπου έναν χρόνο. Τότε, όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, συνάντησε τον χειριστή του και εκπαιδευτή στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, με τον οποίο διατηρούσε τακτικές επικοινωνίες.

Ο κατηγορούμενος έφτασε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2023 και αφού έλαβε άσυλο, έφυγε για τη Γερμανία για να επιστρέψει και πάλι στη χώρα μας πέρυσι το καλοκαίρι, προκειμένου να δουλέψει σεζόν στην Κρήτη ως ηλεκτρολόγος.

Συγκάτοικος του 37χρονου που έχει καταθέσει στην Αντιτρομοκρατική, υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε χαμηλό προφίλ όσο διέμενε στην Αθήνα.

«Ο Μ. ήταν κλειστός άνθρωπος, δεν έβγαινε από το σπίτι όταν ερχόταν στην Αθήνα. Το καλοκαίρι πήγαινε για δουλειά στην Κρήτη, σε κουζίνα ξενοδοχείου, μου έλεγε. Δεν ήξερα πού ήταν μπλεγμένος. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, μου είχε πει ότι ήταν πριν στη Γερμανία, αλλά απέρριψαν το αίτημά του για άσυλο».

Διώκεται με βαρύτατα κακουργήματα

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι πλέον ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη.

Ο 37χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου οδηγήθηκε το πρωί ο 37χρονος συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, διώκεται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.