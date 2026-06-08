Σε ένα ταξίδι τουλάχιστον 10 ημερών στη Μαλαισία, τον Αύγουστο του 2025, φαίνεται πως λήφθηκε η απόφαση για την «ενεργοποίηση» του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη από την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική ως μέλος της Χαμάς.

Εκεί φαίνεται να συναντήθηκε με άτομα που τον εκπαίδευσαν στη δημιουργία βομβών με υλικά του εμπορίου – έχοντας από χρόνια λάβει εκπαίδευση σε στρατόπεδο τρομοκρατών – προκειμένου να πραγματοποιήσει «χτύπημα» για λογαριασμό της Χαμάς. Αυτό φαίνεται ότι θα γινόταν στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε κρουαζιερόπλοιο που μεταφέρει εκατοντάδες Ισραηλινούς και αναμένεται να δέσει τις επόμενες ημέρες στο νησί.

Ένα «χτύπημα» που ακόμη και αν είχε μηδενικές απώλειες, θα γινόταν θέμα στα μεγαλύτερα Μέσα του κόσμου για πολλές ημέρες, ενώ ταυτόχρονα θα ήταν μια δυναμική επιστροφή της φαινομενικά «ξεδοντιασμένης» Χαμάς στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Ο 37χρονος Παλαιστίνιος, νωρίς το πρωί της Δευτέρας 8/6 ήρθε στην Αθήνα και μεταφέρθηκε αρχικά στη ΓΑΔΑ, στην έδρα της Αντιτρομοκρατικής.

Ο ίδιος, στα περίπου 2 χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα, κρατούσε χαμηλούς τόνους και ουδέποτε έδειξε εμφανή στήριξη στο παλαιστινιακό κίνημα, θέλοντας να μείνει μακριά από τα ραντάρ της ΕΥΠ και της ΕΛΑΣ. Ωστόσο, μια πληροφορία που έφτασε από τη Γερμανία και η προ περίπου 15 ημερών σύλληψη δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο, τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών που προχώρησαν στην επιχείρηση «ΟΝΤΙΝ» για τη σύλληψή του.

Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζει στο εάν υπάρχουν άτομα στη χώρα μας που γνώριζαν τα σχέδιά του και ενδεχομένως τον βοηθούσαν, αλλά και στο εάν ανήκει σε κάποιο ευρύτερο τρομοκρατικό δίκτυο της Χαμάς (σ.σ. σε συνδυασμό με τις δύο συλλήψεις στην Κύπρο).