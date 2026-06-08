Στη ΓΑΔΑ οδηγήθηκε στις 07:30 το πρωί της Δευτέρας 8/6 ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη με την κατηγορία της συμμετοχής στην οργάνωση Χαμάς. Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα κοινής επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έδειχναν διασύνδεση του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις Αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Ο 37χρονος, ο οποίος εργαζόταν και διέμενε στην Κρήτη, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στη Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για σκοπούς της οργάνωσης.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί ακόμη και σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών.

Στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε στην πλατεία Αμερικής, αλλά και σε οικίες που χρησιμοποιούσε στην Κρήτη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικές έρευνες και κατέσχεσαν ψηφιακά και εργαστηριακά ευρήματα. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, βρέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και εξειδικευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως αναλυτικός ζυγός ακριβείας και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα. Τα κατασχεθέντα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του 37χρονου και αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που τον συνέδραμαν. Στο μεταξύ, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την Κυριακή στην αρμόδια εισαγγελική αρχή στην Κρήτη, ενώ μετά τη ΓΑΔΑ θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων.