Οι έρευνες γύρω από την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης αποκτούν συνεχώς νέες διαστάσεις, καθώς τα στοιχεία που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες ενισχύουν το σενάριο ότι βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας τρομοκρατικής ενέργειας με πιθανό στόχο ισραηλινά συμφέροντα.

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο τελικός στόχος να ήταν ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμενόταν να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής, η οποία ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που έφτασαν από την Κύπρο. Εκεί είχαν προηγηθεί συλλήψεις Παλαιστινίων που φέρονται να συνδέονται με τη Χαμάς και με σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στόχων. Οι κυπριακές έρευνες φαίνεται ότι οδήγησαν τις ελληνικές υπηρεσίες στο πρόσωπο του 37χρονου, ο οποίος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση πριν αποφασιστεί η επέμβαση των αρχών.

Ο συλληφθείς φέρεται να έχει παραδεχθεί στις αρχές ότι διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που σχετίζονται με τη Χαμάς και ότι συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τρομοκρατική επίθεση σε ισραηλινούς στόχους στην Ευρώπη. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να μην προχωρήσει περαιτέρω στην υλοποίηση του σχεδίου.

Το σενάριο του κρουαζιερόπλοιου

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο 37χρονος βρισκόταν ακόμη στη φάση της προπαρασκευής και δεν είχε αποκτήσει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την πραγματοποίηση μιας επίθεσης. Ωστόσο, φέρεται να είχε ήδη προχωρήσει σε παραγγελία υλικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού. Οι αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο πιθανός στόχος ήταν ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο με τουρίστες που επρόκειτο να καταπλεύσει στην Κρήτη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο τα εκρηκτικά ή μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού να αναμενόταν να φτάσουν μέσω θαλάσσιας διαδρομής, στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο εντατικής διερεύνησης από τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Εκπαίδευση και διεθνείς διασυνδέσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το παρελθόν του 37χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, φέρεται να είχε λάβει ειδική εκπαίδευση σε εγκαταστάσεις της Χαμάς στη Μαλαισία και να είχε πραγματοποιήσει ταξίδια που σχετίζονται με τη δράση της οργάνωσης. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο επαφών του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, εξετάζονται οι σχέσεις του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο και οι οποίοι φέρονται να είχαν εκπαιδευτεί επίσης στην κατασκευή εκρηκτικών και να συμμετείχαν σε σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στόχων.

Το διαμέρισμα στα Πατήσια και τα ευρήματα

Νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι, πέρα από τη διαμονή του στην Κρήτη, ο 37χρονος διατηρούσε διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανός χώρος προετοιμασίας των ενεργειών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο βρέθηκαν αντικείμενα και υλικά που αξιολογούνται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ ερευνώνται και τυχόν ίχνη χημικών ουσιών.

Κατά τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητός υπολογιστής, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι από τα δεδομένα τους μπορεί να προκύψουν κρίσιμες πληροφορίες για το εύρος των επαφών και τον βαθμό προετοιμασίας της υπόθεσης.

Χαμηλό προφίλ στην Κρήτη

Ο 37χρονος ζούσε και εργαζόταν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου επί μεγάλο χρονικό διάστημα, με ορισμένες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σχεδόν δύο χρόνια παραμονής στην Κρήτη. Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, διατηρούσε χαμηλό προφίλ χωρίς να έχει προκαλέσει υποψίες στο περιβάλλον του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική συνεχίζουν να ερευνούν αν δρούσε μόνος του ή αποτελούσε μέρος ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδίου που εκτεινόταν πέρα από τα ελληνικά σύνορα.