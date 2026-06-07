Ενεργό ρόλο σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη Χαμάς φέρεται να είχε ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρούσε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τρομοκρατική επίθεση με στόχο ισραηλινά συμφέροντα, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω των διεθνών διασυνδέσεων που ερευνώνται.

Ο άνδρας συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην ΕΥΠ και ενεργοποίησαν πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Σε βάρος του αποδίδονται κατηγορίες για ένταξη ως μέλος στη Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, συμμετοχή σε ταξίδια και σχεδιασμό ενεργειών με τρομοκρατικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα περίπου έναν χρόνο, έχοντας λάβει καθεστώς ασύλου. Αρχικά διέμενε στην Αθήνα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Κρήτη, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα κατά τη θερινή περίοδο.

Το νήμα που οδηγεί στην Κύπρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση της υπόθεσης με πρόσφατες συλλήψεις στην Κύπρο. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν τις επαφές που φέρεται να διατηρούσε ο συλληφθείς με Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα στη Μεγαλόνησο για υποθέσεις τρομοκρατίας και κατοχής εκρηκτικών. Οι συγκεκριμένες έρευνες σχετίζονται με δραστηριότητες της Χαμάς και φερόμενο σχεδιασμό επιθέσεων στην Ιερουσαλήμ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όνομα του 37χρονου προέκυψε μετά τις κυπριακές συλλήψεις και τέθηκε άμεσα υπό διακριτική παρακολούθηση από τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Στο μικροσκόπιο πιθανή επίθεση σε ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο

Το πιο σοβαρό στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές αφορά ενδεχόμενο σχεδιασμό επίθεσης σε κρουαζιερόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο στόχος να ήταν ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμενόταν να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 37χρονος φέρεται να βρισκόταν σε στάδιο προετοιμασίας και αναζήτησης υλικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού. Παρότι εκτιμάται ότι δεν είχε ακόμη στη διάθεσή του τα απαιτούμενα μέσα για την υλοποίηση μιας επίθεσης, οι αρχές θεωρούν ότι είχε προχωρήσει σε συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε έρθει σε επαφή με πρόσωπα και είχε κινηθεί προς την κατεύθυνση δημιουργίας των προϋποθέσεων για ένα πιθανό χτύπημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι τελικά είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει περαιτέρω.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε χώρους που χρησιμοποιούσε τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αθήνα.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

Συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

Ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων

Τραπεζικές κάρτες

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ζυγαριά και επιπλέον αντικείμενα που εξετάζονται για πιθανή σύνδεση με την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Όλα τα ευρήματα έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για ψηφιακή και τεχνική ανάλυση.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο επαφών του συλληφθέντος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δρούσε μόνος του ή αν αποτελούσε μέρος ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδίου.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν το εύρος της δράσης του και τις πιθανές διασυνδέσεις του με πρόσωπα και δομές που σχετίζονται με τη Χαμάς.