Ένα ψηφιακό ίχνος από την Κύπρο ήταν η αφορμή για να πραγματοποιηθεί η σύλληψη Παλαιστίνιου για δραστηριότητες που συνδέονται με τη Χαμάς στον Άγιο Νικόλαο, με τον 37χρονο να έχει μεταφερθεί ήδη στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη ΓΑΔΑ, όπου και ανακρίνεται σύμφωνα με την ERTNEWS.

Ο εντοπισμός του έγινε όταν οι κυπριακές αρχές, ερευνώντας άτομα που σχετίζονται με εξτρεμιστικά δίκτυα, εντόπισαν έναν τηλεφωνικό αριθμό που λειτουργούσε ως σύνδεσμος.

Η συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή οδήγησε τις διωκτικές αρχές στην Κρήτη, όπου ξεκίνησε άμεσα μια αθόρυβη επιχείρηση ταυτοποίησης και σύλληψης, προκειμένου να μην προκληθεί αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Το προφίλ του 37χρονου και τα δύο χρόνια στην Κρήτη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Cretalive, ο άνδρας διέμενε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για περίπου δύο έτη και απασχολούνταν ως εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Δεν είχε συγγενείς στο νησί, ενώ οι τοπικές πηγές αναφέρουν ότι η καθημερινότητά του ήταν εντελώς συμβατική και δεν είχε κινήσει καμία υποψία στους ανθρώπους που τον συναναστρέφονταν.

Το «ξεσκόνισμα» στα ψηφιακά πειστήρια

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και η Αντιτρομοκρατική (ΔΑΕΕΒ) συνεργάζονται για την πλήρη χαρτογράφηση των κινήσεων, των επαφών και των ταξιδιών που πραγματοποίησε ο αλλοδαπός κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα.

Αυτή την ώρα, οι αναλυτές εξετάζουν εξονυχιστικά τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται:

Ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής του.

Κάρτες SIM και τηλεφωνικές συσκευές.

Ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα.

Στόχος των αρχών είναι να προσδιοριστεί ο ακριβής ρόλος του 37χρονου, καθώς και το αν υπάρχουν τυχόν άλλοι συνεργοί ή διασυνδέσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.