Σε ένα εσωτερικό διαμέρισμα στον 4ο όροφο πολυκατοικίας, κοντά στην πλατεία Αμερικής επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, βρίσκεται ο χώρος που χρησιμοποιούσε ο 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη, κατηγορούμενος για συμμετοχή στη Χαμάς.

Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα κοινής επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, έδειχναν διασύνδεση του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας.

​Ο 37χρονος, ο οποίος εργαζόταν και διέμενε στην Κρήτη, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στη Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για σκοπούς της οργάνωσης.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί ακόμη και σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών.

​Στο διαμέρισμα της Αθήνας αλλά και σε οικίες που χρησιμοποιούσε στην Κρήτη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικές έρευνες και κατέσχεσαν ψηφιακά και εργαστηριακά ευρήματα.

​Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του 37χρονου και αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που τον συνέδραμαν.

Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Στο μεταξύ, ανακοινώθηκαν και επίσημα από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία για την σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου.

Η επιχείρηση είχε την κωδικό ονομασία «ODIN», της σκανδιναβικής θεότητας που στην χριστιανική θρησκεία παραπέμπει στον Άγιο Νικόλαο, όπου και συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Όπως είναι γνωστό, ο άνδρας συνελήφθη στις 5 το πρωί του Σαββάτου και μετά από 12ωρη ανάκριση ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς, και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές στην Μαλαισία και στην Ινδονήσια υπάρχουν στρατόπεδα της Χαμάς όπου εκπαιδεύονται τα άτομα τα οποία στρατολογούνται από τα μέλη της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 37χρονος συνελήφθη λίγες μέρες μετά από την σύλληψη δυο Παλαιστινίων στην Κύπρο, οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο 37χρονος συνομιλούσε με τον έναν από τους δυο συλληφθέντες, με τον οποίο είχαν εκπαιδευτεί μαζί σε στρατόπεδο της Χαμάς στην Μαλαισία.

Ο 37χρονος είχε τεθεί υπό στενή επιτήρηση εδώ και 15 μέρες και διαπιστώθηκε ότι είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ουσίες, που προορίζονταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό χτύπημα σε ισραηλινό στόχο, που πιθανόν να σχετίζεται με κρουαζιερόπλοιο.

Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 37χρονος στα Πατήσια εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών άλλα δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

• φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

• κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

• αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

• εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.»