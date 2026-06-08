Ο Έργκιν Αταμάν που αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές δεν έδωσε το παρών στην συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στέλνοντας σε αυτήν τον Χρήστο Σερέλη.

Ο βοηθός του Τούρκου προπονητή μίλησε για 30 δευτερόλεπτα αφήνοντας αιχμές για τη διαιτησία στους τελικούς και αποχώρησε.

«Δεν θα σπαταλήσω πολύ τον χρόνο σας. Μετά από δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ θέλω να κάνω μια παρατήρηση: δύο πολύ υψηλού επιπέδου ομάδες, με όχι μεγάλες διαφορές, στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας», ανέφερε ο συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν.