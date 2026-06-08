Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού και αναστάτωσης βρίσκονται οι κάτοικοι στην Κούβα, μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών του νησιού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών της χώρας (CENAIS), το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Μάντουα, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 20 χιλιόμετρα.



Το χτύπημα του Εγκέλαδου έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε πολλές περιοχές, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Όπως μετέδωσαν άμεσα οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την πρωτεύουσα Αβάνα, ο σεισμός είχε πολύ μεγάλη διάρκεια, γεγονός που ανάγκασε εκατοντάδες έντρομους πολίτες να εγκαταλείψουν άρον άρον τα σπίτια τους και να βγουν έντρομοι στους δρόμους.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS), το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.