Στην αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, με έμφαση στα έργα που υλοποιούνται στις δομές υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η τοποθέτησή του έγινε το απόγευμα, στο πλαίσιο της τελετής εγκαινίων του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού, καθώς και της αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου Καστοριάς.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «μεγάλη ευλογία για τη χώρα», επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Υγείας διαχειρίστηκε περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ για έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως τόνισε «είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι το υπουργείο Υγείας πέτυχε 100% απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων», αποδίδοντας την επιτυχία στη συστηματική προσπάθεια των υπηρεσιών του υπουργείου και στην συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΤΑΙΠΕΔ.

Αποκάλυψε ότι στο αρχικό στάδιο το έργο των νέων ΤΕΠ του νοσοκομείου Καστοριάς κινδύνευσε να απενταχθεί από το πρόγραμμα εξαιτίας προβλημάτων στην αδειοδότηση. Όπως είπε, «απαιτήθηκαν άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις και συντονισμένες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να διασφαλιστεί η υλοποίησή του».

Ο κ. Γεωργιάδης ανάφερε ότι ο νέος σχεδιασμός των ΤΕΠ βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και εμπειρία κορυφαίων νοσοκομείων του εξωτερικού, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Τα ΤΕΠ είναι η καρδιά ενός νοσοκομείου. Είναι η πρώτη επαφή του πολίτη με το ΕΣΥ και ο χώρος από τον οποίο περνούν οι περισσότεροι ασθενείς. Δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα ακόμη κτίριο, αλλά έναν κρίσιμο πυλώνα για τη λειτουργία του νοσοκομείου», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη στελέχωση του νοσοκομείου, δήλωσε ότι υπηρετούν περισσότεροι γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ σημείωσε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάλυψης αναγκών μέσω συμβάσεων, όπου αυτό απαιτείται.

Έκανε ειδική αναφορά στα στοιχεία αξιολόγησης των υπηρεσιών του νοσοκομείου Καστοριάς από τους ίδιους τους ασθενείς, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης που εφαρμόζει το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με την καταγραφή, το νοσοκομείο καταγράφει υψηλές επιδόσεις στην ικανοποίηση των νοσηλευθέντων, ενώ για το ζήτημα του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ, ανέφερε ότι «ανέρχεται στις 2 ώρες και 33 λεπτά», επίδοση που χαρακτήρισε «εξαιρετικά καλή σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα, όπου το όριο των τεσσάρων ωρών θεωρείται αποδεκτό».

Κλείνοντας την ομιλία του, απέρριψε το δίλημμα μεταξύ επενδύσεων σε υποδομές και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, υποστηρίζοντας ότι οι δύο άξονες είναι αλληλένδετοι και σημειώνοντας ότι «οι καλές υποδομές δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά ούτε και το προσωπικό μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες χωρίς σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό».

Νωρίτερα, εγκαινιάζοντας την κτιριακή αναβάθμιση του ΚΥ ‘Αργους Ορεστικού Καστοριάς ύψους 1,462 εκ. ευρώ, τόνισε ότι τα έργα που υλοποιούνται στο ΕΣΥ αποτελούν τη μεγαλύτερη αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας των τελευταίων δεκαετιών, δίνοντας «νέα ζωή και προοπτική στα νοσοκομεία της χώρας. Αλλάζουμε ριζικά την εικόνα των 160 ΚΥ και των 93 νοσοκομείων της χώρας» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στην Καστοριά, ο υπουργός Υγείας δεν παρέλειψε να επισκεφθεί το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας σε θέματα Άνοιας. Πρόκειται για μια από τις 7 δομές που επιλέχθηκαν να λειτουργήσουν στις Περιφέρειες της χώρας υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας.

Παρόντες στα εγκαίνια των δομών υγείας της ΠΕ Καστοριάς ήταν η βουλευτής Μαρία Αντωνίου, ο περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, ο δήμαρχος ‘Αργους Ορεστικού, Πάνος Κεπαπτσόγλου, κι ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ