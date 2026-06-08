Παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της ηγεσίας του υπουργείου πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού».

Στην εκδήλωση, πέραν του υπουργού, παρευρέθηκαν, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν – Βενετία Βιλδιρίδη, η Διοικήτρια της 1ης Υ.ΠΕ. Όλγα Μπαλαούρα, ο διοικητής του Νοσοκομείου Αναστάσιος Καρανδρέας, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκος Μπέσιας και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία ένα αναβαθμισμένο σύνολο υποδομών, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του νοσοκομείου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η ανακαίνιση και η λειτουργική αναβάθμιση των ΤΕΠ στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ικανότητας διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι νέες υποδομές θα συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας για τους ασθενείς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό του ιδρύματος.

Γεωργιάδης: «Συνεχίζουμε για να φτιάξουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε αρχικά ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Μάριος Θεμιστοκλέους, επί της θητείας τους, είχαν την τύχη «το ελληνικό κράτος να μας έχει διαθέσει τους μεγαλύτερους πόρους που έχουν δοθεί πότε στο ΕΣΥ εδώ και πολλές δεκαετίες».

Σε εκείνο το σημείο προσέθεσε ότι « όσους πόρους και να ξοδέψει το κράτος, ωστόσο, όλες οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν. Άρα και η βοήθεια των ιδιωτών προς το ΕΣΥ δεν είναι ντροπή, ούτε αδυναμία του κράτους, αλλά είναι κέρδος και δείγμα εμπιστοσύνης των ιδιωτών σε εμάς, ότι τα χρήματά τους πιάνουν τόπο. Τους ευχαριστώ πολύ για αυτό και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό να αλλάζουμε το ΕΣΥ όσο μπορούμε περισσότερο».

Ο υπουργός στη συνέχεια είπε ότι «μέσα στο καλοκαίρι, θα εφαρμοστούν και όλα τα νέα ψηφιακά εργαλεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Θα δείτε ότι η καθημερινότητα των πάντων στα νοσοκομεία θα αλλάξει και οι δυνατότητες που θα έχει η Διοίκηση θα είναι συγκλονιστικές. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό του νοσοκομείου αλλά και στη Διοίκηση, διότι έχετε πετύχει το εξής: για τρίτο συνεχόμενο μήνα σύμφωνα με το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης η μέση αναμονή στην εφημερία είναι κάτω από τις 3 ώρες. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι εδώ είμαστε για τους ασθενείς και όσο η ζωή των ασθενών βελτιώνεται, τόσο αισθανόμαστε ότι κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη σημερινή μέρα. Συνεχίζουμε για να φτιάξουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών».

Θεμιστοκλέους: Ριζική αλλαγή των ΤΕΠ του «Ερυθρού Σταυρού» που πέρυσι μόνο υποδέχθηκαν 141.000 πολίτες

«Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσκοκομείου Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. γίνεται ένα από τα πλέον σύγχρονα και τίθεται στην υπηρεσία των πολιτών και της δημόσιας Υγείας. Πρόκειται για μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση που αλλάζει ριζικά τη λειτουργία των ΤΕΠ ενός ακόμα μεγάλου νοσοκομείου, στο οποίο εδώ και δεκαετίες δεν είχε γίνει η παραμικρή ενίσχυση. Η σημασία του έργου αποτυπώνεται στους περισσότερους από 141.000 πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μόνο το 2025. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε συνολική επιφάνεια περίπου 1.700 τετραγωνικών μέτρων, δημιουργείται πλέον ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον επείγουσας φροντίδας. Ο πλήρης ανασχεδιασμός των χώρων, οι νέοι σταθμοί διαλογής και αναζωογόνησης, η ανακαίνιση των ιατρείων και το νέο ηλεκτρονικό σύστημα προτεραιότητας βελτιώνουν τη διαχείριση των περιστατικών, περιορίζουν τις αναμονές και εξασφαλίζουν ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Παράλληλα, διαμορφώνονται καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. Το έργο υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι η έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων παράγει απτά αποτελέσματα, με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και ουσιαστικό όφελος για τους πολίτες.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του ΕΣΥ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Δημιουργούμε το ΕΣΥ της νέας εποχής και αυτό δεν αποτελεί μόνο υλοποίηση μιας κυβερνητικής δέσμευσης. Αποτελεί κυρίως μια επένδυση ζωής για όλη την κοινωνία», δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας.