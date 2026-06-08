O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη πως αναχαίτισε στο νότιο τμήμα της χώρας, στην περιοχή της Εϊλάτ, «ύποπτο εναέριο στόχο» ερχόμενο από «την Υεμένη», χωρίς να αναφερθεί σε κανέναν τραυματισμό σε αυτό το στάδιο.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενεργοποίησε λίγο νωρίτερα συναγερμούς σε αρκετές συνοριακές κοινότητες στη Δυτική Γαλιλαία.

Additional footage showing the successful interception earlier of a suspected one-way attack drone launched by the Iranian-backed Houthis in Yemen over Eilat in Southern Israel. pic.twitter.com/PMHKqHEMmU — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

«Εναέριος ύποπτος στόχος από την Υεμένη αναχαιτίστηκε. Το συμβάν είναι λήξαν», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram.

Το πρωί της Δευτέρας, οι Χούθι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ο ένας αναχαιτίστηκε, ενώ ο δεύτερος δεν κατάφερε να φτάσει στη χώρα.