Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια 35χρονη Ελληνίδα, η οποία παρέμεινε προφυλακισμένη για 46 ολόκληρες ημέρες σε τουρκικές φυλακές, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στην Αγία Σοφία όταν ο 42χρονος ξάδερφός της άνοιξε μια βυζαντινή σημαία.

Η νεαρή γυναίκα, έχοντας πλέον επιστρέψει στην Ελλάδα μετά την καταδίκη της σε 10 μήνες φυλάκιση με 5ετή αναστολή, μίλησε στην εκπομπή «Live News» και περιέγραψε τον Γολγοθά της, εστιάζοντας στην πλήρη απομόνωση και στις κακές συνθήκες που αντιμετώπισε τις πρώτες ημέρες της κράτησής της.

«Βρέθηκα ουσιαστικά στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. (…) Περάσαμε τη διαδικασία του Αυτοφώρου και μετά ο εισαγγελέας αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει προφυλάκιση. 46 μέρες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είχα καθόλου επικοινωνία με την οικογένειά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η 35χρονη, ενώ συμπλήρωσε με νόημα: «Τις τέσσερις πρώτες μέρες δεν είχαμε ούτε τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής».

Η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης, αποκαθιστώντας την αλήθεια για τη δική της παρουσία στο σημείο:

«Γυρνώντας εγώ στην Ελλάδα, βλέπω ότι παρουσιάζομαι σαν την κοπέλα που κρατάει τη σημαία με το μαύρο μαντίλι. Εγώ δεν είμαι αυτή η κοπέλα. Αυτή η γυναίκα είναι φύλακας του μουσείου. Εγώ είμαι ακριβώς απέναντι, είμαι η κοπέλα με το λευκό μαντίλι. Εγώ δεν γνώριζα καν ότι θα βγάλει τη σημαία», εξήγησε, αναφερόμενη στον συγγενή της.

Το χρονικό της σύλληψης μέσα από τις κάμερες ασφαλείας

Το δικαστικό θρίλερ είχε ξεκινήσει το απόγευμα της 9ης Απριλίου, κατά τη διάρκεια πασχαλινής εκδρομής ενός γκρουπ Ελλήνων τουριστών στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την επίσκεψη στο άνω διάζωμα του ναού, ο 42χρονος έβγαλε μια σημαία με τον δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή Θάνατος» που είχε κρυμμένη κάτω από το σακάκι του και φωτογραφήθηκε.

Η κίνηση αυτή έγινε αντιληπτή από την ασφάλεια του χώρου και καταγράφηκε από τις κάμερες, με αποτέλεσμα η τουρκική αστυνομία να εντοπίσει και να συλλάβει τους δύο συγγενείς στο ξενοδοχείο τους στην περιοχή Φατίχ. Οι αρχές τους απήγγειλαν την κατηγορία της «πρόκλησης μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών ή εξύβρισης», οδηγώντας τους στην πολύμηνη προφυλάκιση που έληξε με τη δίκη και την επιστροφή τους στην πατρίδα.