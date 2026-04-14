Με την κατηγορία της «πρόκλησης μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών ή εξύβρισης», οι τουρκικές δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο ατόμων που βρέθηκαν στο επίκεντρο επεισοδίου εντός του ναού της Αγιάς Σοφιάς. Η υπόθεση, που ξεκίνησε από μια καταγραφή σε βίντεο, κατέληξε στην αίθουσα του ανακριτή μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη.

Το χρονικό της σύλληψης στο Φατίχ

Ο εντοπισμός των δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 35 ετών, δεν άργησε να γίνει από τις αρχές, καθώς η πράξη τους είχε αποτυπωθεί σε οπτικοακουστικό υλικό. Οι αστυνομικοί, αφού ταυτοποίησαν τα στοιχεία τους, οργάνωσαν έρευνα στη συνοικία Φατίχ, όπου οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν τελικά σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Αφού οδηγήθηκαν στο τμήμα για τις απαραίτητες διαδικασίες, οι συλληφθέντες πέρασαν το κατώφλι της εισαγγελίας στις 11 Απριλίου. Το περιστατικό που οδήγησε στη δίωξή τους αφορούσε τη στιγμή που οι δυο τους ξετύλιξαν μια ελληνική σημαία με έναν σταυρό στο κέντρο της, την ώρα που βρίσκονταν μέσα στην Αγία Σοφία.

Η δικαστική απόφαση και η κατηγορία

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν σε εξέλιξη, ωστόσο η πρώτη δικαστική ετυμηγορία ήταν άμεση. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ενέργεια αυτή εμπίπτει σε διατάξεις περί δημόσιας εξύβρισης, οδηγώντας τους στην προφυλάκιση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η πράξη τους θεωρήθηκε: «πρόκληση μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών ή εξύβρισης»

Οι αρχές της γειτονικής χώρας συνεχίζουν να εξετάζουν το υλικό που τράβηξαν οι ίδιοι οι δράστες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε περαιτέρω σχεδιασμός πίσω από την κίνηση να αναρτήσουν το εθνικό σύμβολο μέσα στο μνημείο. Η Αγία Σοφία παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, με το περιστατικό να λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.