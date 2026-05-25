Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε ανακοίνωσε την αποστολή για το Μουντιάλ του 2026 και αυτό που προκάλεσε έκπληξη είναι πως δεν συμπεριέλαβε στους 26 κάποιον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο προπονητής της Ισπανίας ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για την απουσία παικτών των «μερένγκες» και είπε πως δεν έχει σημασία για εκείνον από πού προέρχεται ο εκάστοτε παίκτης.

«Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨 Luis de la Fuente, sobre que nadie del Real Madrid haya entrado en la lista:



💬 "Afortunadamente, yo no miro su procedencia de ningún jugador, únicamente miro si tiene la posibilidad de jugar con nosotros" pic.twitter.com/8Xs5diMBMY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 25, 2026

Η Ισπανία παίζει το πρώτο της παιχνίδι στις 15 Ιουνίου απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ στον όμιλό της έχει επίσης την Σαουδική Αραβία και την Ουρουγουάη.

Στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας είναι οι:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Τζοάν Γκαρθία (Μπαρτσελόνα).

Αμυντικοί: Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο), Εμερίκ Λαπόρτ (Αθλέτικ), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), Μαρκ Πουμπίλ (Ατλέτικο), Ερίκ Γκαρθία (Μπαρτσελόνα), Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν).

Μέσοι: Ρόντρι (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρτίν Θουμπιμέντι (Άρσεναλ), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Φαμπιάν Ρουίζ (Παρί), Μικέλ Μερίνο (Άρσεναλ), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Άλεξ Μπαένα (Ατλέτικο).

Επιθετικοί: Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (Σοσιεδάδ), Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα), Μπόρχα Ιγκλέσιας (Θέλτα), Βίκτορ Μουνιόθ (Οσασούνα), Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ), Γέρεμι Πίνο (Κρίσταλ Πάλας).