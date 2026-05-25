Στη δημοσιότητα βγήκαν εικόνες που δείχνουν τη μητέρα του 3,5 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στην Κρήτη.

Οι εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας προβλήθηκαν στο Live News και έχουν τραβηχτεί λίγο πριν το μικρό κοριτσάκι οδηγηθεί στο νοσοκομείο, με σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, η μητέρα ατάραχη αναζητούσε ταξί, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι έδωσε λάθος όνομα και ψευδή στοιχεία στους γιατρούς, όταν νοσηλεύτηκε το παιδί της.

Το άτομο που εξυπηρέτησε τη μητέρα στην προσπάθειά της να βρει ταξί, είπε στο Live News:

«Ήμουνα εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω, εκεί στο μαγαζί και λέω πάρε ταξί. Δεν ξέρω αν έχει αναστάτωση και τέτοια πράγματα. Μένουνε σε κάποια θερμοκήπια. Η παιδική χαρά είναι πάρα πολύ μακριά στο χωριό μέσα. Αποκλείεται να πήγαιναν τα παιδιά της στην παιδική χαρά».

«Εδώ είναι αποθήκη θερμοκηπίου, δεν είναι σπίτι»

Στο Live News μίλησε και ο άνθρωπος που παραχώρησε στη μητέρα το θερμοκήπιό του, ώστε να μείνει μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά τους.

«Εγώ φυσικά παραχώρησα εδώ μια αποθήκη. Εδώ ήταν μια αποθήκη ενός θερμοκηπίου για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει κάτι αυτά. Εδώ είναι αποθήκη θερμοκηπίου, δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μην μένουν έξω. Μου είπαν θα βρουν, θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε εκεί πέρα. Ήρθε εδώ πέρα, της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό πέντε μηνών, τεσσάρων, παπούτσια και άλλο. Και άλλοι στην περιοχή τους δίνανε ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτοί πάνε και έρχονται γενικώς εδώ πέρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.