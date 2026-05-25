Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να προσφέρει κάθε Κυριακή ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα γεμάτο μουσική και απρόβλεπτες μεταμορφώσεις.

Με εντυπωσιακά act, μοναδικές σκηνικές στιγμές και αγαπημένα τραγούδια, που ζωντανεύουν ξανά στη σκηνή, το πιο λαμπερό σόου της ελληνικής τηλεόρασης παραμένει η απόλυτη πρόταση ψυχαγωγίας.

Το 6ο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» επιβεβαίωσε τη δυναμική του ως κορυφαία επιλογή της βραδινής ψυχαγωγίας, με 2.490.644 τηλεθεατές να συντονίζονται έστω και για ένα λεπτό, για άλλη μια Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Με ξεχωριστές εμφανίσεις, συγκίνηση, χιούμορ και ανατροπές, που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον, κατέγραψε πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 με 18,2%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 6,8 μονάδες, καθώς και στο σύνολο κοινού με 20,8%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 6,7 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 34,2%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 26,4%.

Στο τιμόνι της βραδιάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς, έδωσε στο σόου έναν ακόμα πιο εκρηκτικό παλμό και απογείωσε τη βραδιά με τον ρυθμό, την ενέργεια και τη μοναδική του επικοινωνία με κοινό και διαγωνιζόμενους. Η κριτική επιτροπή, με τον Γιώργο Θεοφάνους, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και τη Ρένα Μόρφη, βρέθηκε ξανά σε μεγάλη… φόρμα, χαρίζοντας ατάκες, αυθόρμητες αντιδράσεις και επικές στιγμές που πολλές φορές έκλεψαν την παράσταση.

Από τα εύστοχα σχόλια και τα ευρηματικά πειράγματα, μέχρι τις συγκινητικές αντιδράσεις και τα ξεσπάσματα γέλιου, η τετράδα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως αποτελεί και αυτή ένα από τα απολαυστικά highlight του σόου.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το «Your Face Sounds Familiar» χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό ακόμη μία βραδιά γεμάτη εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, δυνατές ερμηνείες και ανατρεπτικές στιγμές on stage.



Ο Μέμος Μπεγνής μαζί με τους Coldplay άνοιξε τη βραδιά δίνοντας τη συναυλία της ζωής του, καθηλώνοντας κοινό και κριτική επιτροπή.

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας εντυπωσίασε με τη θεατρικότητα και τη σκηνική του παρουσία, ως Νίκος Οικονομόπουλος.

Η Ίντρα Κέιν ανέβηκε στη σκηνή με δυναμισμό και attitude, κερδίζοντας τις εντυπώσεις ως

Janet Jackson.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά μεταμορφώθηκε με τόλμη και θάρρος σε Βασίλη Τερλέγκα, χαρίζοντας μία ιδιαίτερη performance.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ήταν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και συγκίνησε με την ερμηνεία του, παίρνοντας αποθεωτικά σχόλια.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Φιλιώ Πυργάκη χάρισε μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές της βραδιάς.

Η Δωροθέα Μερκούρη έκανε την ανατροπή, ανεβάζοντας στη σκηνή τον Boy George των Culture Club.



Ο Biased Beast ξεσήκωσε το πλατό και εντυπωσίασε τους κριτές ως Macklemore.

Η Μαριλού Κατσαφάδου χάρισε μία από τις πιο συγκινητικές και απολαυστικές στιγμές με την εμφάνισή της ως Lola Young.

Η Μαριάντα Πιερίδη ως άλλη Δέσποινα Βανδή ολοκλήρωσε τη βραδιά με ανεβασμένη διάθεση και σκηνική ενέργεια!

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία συγκίνησε τόσο με την ερμηνεία της όσο και με τα λόγια της μετά τη νίκη της. Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», η νικήτρια επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα στο «Μαζί για το Παιδί», την ένωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, η οποία ενώνει δυνάμεις για να στηρίξει κάθε παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη, προσφέροντας προστασία, φροντίδα και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.



Στο φινάλε του σόου, το buzzer έκρυβε νέες απαιτητικές «αποστολές» για τους διαγωνιζόμενους, ανεβάζοντας τον πήχη και φέρνοντας εκπλήξεις!

Οι νέες μεταμορφώσεις:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Hugh Jackman

Μέμος Μπεγνής – Σοφία Αρβανίτη

Biased Beast – Ελένη Βιτάλη

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Πλούταρχος

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Måneskin

Αφροδίτη Χατζημηνά – Κατερίνα Λιόλιου

Μαριάντα Πιερίδη – Blondie

Μαριλού Κατσαφάδου – Σωτηρία Μπέλλου

Ίντρα Κέιν – Ben E. King

Δωροθέα Μερκούρη – Raffaella Carrà



Την Κυριακή 31 Μαΐου, στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει με ακόμα πιο εκρηκτικές performance και δυνατές ερμηνείες για να χαρίσει στιγμές που θα καθηλώσουν το κοινό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Γιατί κάθε Κυριακή, η σκηνή του πιο λαμπερού σόου της ελληνικής τηλεόρασης μετατρέπεται στο απόλυτο σύμπαν ψυχαγωγίας!