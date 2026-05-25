Το παρασκήνιο της σκληρής μάχης που έδωσε η Γωγώ Μαστροκώστα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, σε ηλικία 56 ετών, παρουσίασε στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής προχώρησε σε αποκαλύψεις για την πορεία της υγείας της, τη μεταμόσχευση στην οποία υποβλήθηκε και την άρνηση του οργανισμού της να αποδεχθεί το μόσχευμα, γεγονός που οδήγησε στην τελική επιδείνωση.

«Την πάλεψε την ασθένεια, χρειάστηκε να κάνει μία μεταμόσχευση κάτι το οποίο ο οργανισμός της δεν το άντεξε. Πολέμησε το μόσχευμα ο οργανισμός, με αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες να φθίνει συνέχεια η πορεία της υγείας της. Τις τελευταίες εβδομάδες ήταν στον Ευαγγελισμό σε πολύ κακή κατάσταση, τις τελευταίες μέρες έπεσε σε κώμα και χθες τα ξημερώματα άφησε την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, περιγράφοντας το ιατρικό χρονικό της νοσηλείας της.

Η στάση του Τραϊανού Δέλλα και η πίστη στο θαύμα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, στάθηκε στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, διατηρώντας την ελπίδα για μια ανατροπή της κατάστασης, ακόμα και όταν οι θεραπεύοντες ιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένεια για το επερχόμενο τέλος λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής είχε στραφεί στη θρησκεία, αναζητώντας πνευματική στήριξη.

«Η φιγούρα του Τραϊανού Δέλλα αυτή τη στιγμή, είναι μία ασκητική φιγούρα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει χάσει πάρα, πάρα πολλά κιλά απ’ τον καημό του, έχει αφήσει μούσια, σαν ναυαγός, μου τον περιγράφουν… Να σας πω ότι επειδή είναι μια οικογένεια πάρα, πάρα πολύ κοντά στη θρησκεία, επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει η Γωγώ, πήγαινε σε μοναστήρια ο Τραϊανός, έπαιρνε διάφορα κομποσκοίνια που τα ευλογούσαν και τα πήγαινε στο νοσοκομείο και τα φόραγε στη Γωγώ. Ήταν πολύ πιστοί και οι δύο, και η Γωγώ και ο Τραϊανός. Έκαναν εκκλήσεις, μήπως και τους βοηθήσει η Παναγία, ο Χριστός, ο Θεός, να μπορέσει η Γωγώ να το ξεπεράσει».

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και η Γωγώ Μαστροκώστα βρισκόταν σε κώμα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο σύζυγός της αρνιόταν να συμβιβαστεί με την ιδέα της απώλειας.

«Μου λένε ότι… ενώ όλοι είχανε λυγίσει και είχαν καταλάβει ότι έρχεται το τέλος. Όταν δε, τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχε πέσει σε κώμα η Γωγώ, ο Τραϊανός πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Ακόμα και τις δύο τελευταίες μέρες, που είχε αυτό που λέμε, πολυοργανική ανεπάρκεια, είχαν φθίνει όλα τα όργανα, και τους είχαν ενημερώσει οι γιατροί ότι το τέλος έρχεται… ο Τραϊανός μέχρι και χθες τα ξημερώματα είχε την ελπίδα ότι μπορεί να συμβεί ένα θαύμα. Είναι μία τραγική φιγούρα, πραγματικά, τους συλλυπούμαι. Και ένας άνθρωπος που της στάθηκε όχι σαν άντρας, όχι σαν εραστής, όχι σαν ο άνθρωπος που την αγαπούσε πιο πολύ, όχι σαν σύζυγος, όχι σαν πατέρας… του παιδιού τους… κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άλλος άνθρωπος, να έχει τέτοια δύναμη, να σταθεί σε όλη αυτή την περιπέτεια, πραγματικά» πρόσθεσε στην εκπομπή του ο παρουσιαστής.

Οι πρωινές επισκέψεις στη θάλασσα της Βουλιαγμένης

Ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε επίσης μια προσωπική του ανάμνηση από το περασμένο καλοκαίρι, όταν είχε συναντήσει το ζευγάρι στην περιοχή της Βουλιαγμένης, επισημαίνοντας την εμφανή σωματική εξασθένιση της Γωγώς Μαστροκώστα αλλά και την αδιάκοπη φροντίδα του συζύγου της.

«Θα μου μείνει η εικόνα, πέρυσι το καλοκαίρι στη Βουλιαγμένη. Η Γωγώ πήγαινε για μπάνιο και επειδή είχε φθίνει πάρα, πάρα πολύ η υγεία της, είχε αδυνατίσει πάρα πολύ, εγώ την τελευταία φορά την είδα πέρσι το καλοκαίρι… είχε αδυνατίσει πάρα, πάρα πολύ. Εκεί στη Βουλιαγμένη πήγαινε πολύ πρωί για μπάνιο. Γιατί της είχαν απαγορεύσει οι γιατροί να τη βλέπει ο ήλιος και πήγαινε η Γωγώ μας πάρα, πάρα πολύ νωρίς για μπάνιο. Ήταν πολύ αδυνατισμένη και τη βοηθούσε ο Τραϊανός, να μπει, να βγει στη θάλασσα. Την κοίταγε με τέτοια λατρεία, με τέτοια αγάπη, και με τέτοια φροντίδα που μακάρι όλοι στη ζωή, να έχουν έναν Τραϊανό στη ζωή τους… ένα φύλακα άγγελο, Τραϊανό» κατέληξε στην τοποθέτησή του.