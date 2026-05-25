Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να είναι «εξαιρετική και ουσιαστική», διαφορετικά «δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία».

«Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι μια συμφωνία εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγκαεΐ δήλωσε ότι ότι έχει επιτευχθεί ένα γενικό πλαίσιο συζητήσεων, ωστόσο δεν μπορεί να ειπωθεί ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι άμεσα επικείμενη. Διευκρίνισε επίσης ότι το πιθανό μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητούνται πυρηνικά, ενώ υποστήριξε, το Ισραήλ ενδέχεται να επιχειρήσει να υπονομεύσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Παραμένουν, ωστόσο, σημαντικά εμπόδια στις συνομιλίες, με βασικά σημεία διαφωνίας:

οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν,

οι απαιτήσεις της Τεχεράνης για άρση των κυρώσεων,

η αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα έσοδα ιρανικού πετρελαίου,

καθώς και οι περιφερειακές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να επιμένει τέλος των μαχών σε όλα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ο πόλεμος, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, όπου το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, ρίχτηκε στη μάχη στις 2 Μαρτίου εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, που αντέδρασε εισβάλλοντας στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας.

Εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός από την 8η Απριλίου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ιράν μεν, αλλά η παγκόσμια οικονομία παραμένει κλονισμένη, κυρίως εξαιτίας του σχεδόν απόλυτου αποκλεισμού του στρατηγικού στενού του Ορμούζ, με απόφαση της ιρανικής ηγεσίας, τους τελευταίους σχεδόν τρεις μήνες.

Ενώ οι ΗΠΑ λένε πως εργάζονται για να κλειστεί συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες χθες, παρά τις ενδείξεις προόδου.

«Ζήτησα από τους αντιπροσώπους μου να μη βιαστούν να κλείσουν συμφωνία, διότι έχουμε τον χρόνο στο πλευρό μας», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ «ωσότου συναφθεί, πιστοποιηθεί και υπογραφεί συμφωνία».

Η προεδρία θεωρεί ότι «η έγκριση της συμφωνίας από την ιρανική συμφωνία ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές ημέρες», σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

«Όπως είπε ο πρόεδρος, δεν βιάζεται, δεν θα κλείσει κακή συμφωνία – ο πρόεδρος δεν θα υπογράψει κακή συμφωνία», επαναλάμβανε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η συμφωνία υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον θα επιτρέψει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Από τη θαλάσσια αρτηρία αυτή διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο προπολεμικά.