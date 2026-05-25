Δημήτρης Ουγγαρέζος και Γιάννης Τσιμιτσέλης βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση.

Με πρόσφατες δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σχολίασε για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση στον ηθοποιό και μέσα από μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, έγραψε: «Το όνομα του Γιάννη όσον αφορά τα τηλεοπτικά φέτος ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο. Καλό είναι να δέχεται την κριτική έγκαιρα για να μην την πληρώνουμε όλοι μετά».

Υπενθυμίζεται ότι στην έναρξη της σεζόν είχε δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με αφορμή σχόλιο του δεύτερου για την παρουσία του ηθοποιού στον ρόλο του παρουσιαστή στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε εκφράσει τότε την αντίθεσή του με τη συγκεκριμένη επιλογή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είναι όλοι για όλα» και πως ένας ηθοποιός δεν μπορεί να συντονίζει δημοσιογράφους.