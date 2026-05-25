Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δάκρυσε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι και παράλληλα έκανε την προσωπική του κατάθεση ψυχής.

Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να ηττήθηκε με 1-2 από την Άστον Βίλα στο τελευταίο αγώνα του Πεπ Γκουαρδιόλα ωστόσο τίποτε από όλα αυτά δεν είχε σημασία του. Στον αγώνα αυτόν δε ήταν παρόντας και ο πατέρας του Ισπανού προπονητή, ο οποίος συγκινήθηκε και δάκρυσε πριν την συνέντευξη Τύπου του αλλά και στην διάρκειά της.

«Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους: η νέα κερκίδα είναι πανέμορφη… Αυτό το κεφάλαιο θα είναι πάντα εκεί. Πολλές αναμνήσεις – ξεχάστε τους τίτλους, είναι οι αναμνήσεις. Όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι εδώ είναι εξαιρετικοί. Η ζωή είναι φτιαγμένη από περιόδους, ζήσαμε μια απίστευτη περίοδο. Αν είχα ενέργεια θα έμενα εδώ. Ένας νέος άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά», είπε ο Γκουαρδιόλα στο… αντίο του.

Ως προς τον νέο τεχνικό ανέφερε: «Ο (νέος) προπονητής πρέπει να είναι ο εαυτός του: αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ο τρόπος που επικοινωνεί και ο τρόπος που παίζει: πρέπει να είναι ο εαυτός του.

Αυτός ο σύλλογος είναι καλός σε πολλά πράγματα και κάνει πολύ καλά και τις μεταβάσεις αυτές. Θα είναι καλό (όλο αυτό). Μπορείς να κερδίσεις πολλούς τίτλους, αλλά η σύνδεση με την πόλη και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι… Εάν δεν νιώθεις άνετα με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι δεν μένεις για 10 χρόνια».

Για την αποχώρησή του και το πώς νιώθει είπε: «Ο Μπερνάρντο ήταν συγκινημένος πριν από τον αγώνα και έλεγε αν θέλεις να κλάψεις, κλάψε, γέλα και μετά γέλα. Είναι συναισθήματα που πρέπει να τα εκφράσεις. Δεν κλαίω, αλλά όταν βλέπω κάποιον άλλο να κλαίει τότε κλαίω κι εγώ».

Λίγο πριν το τέλος της συνέντευξης Τύπου, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ρώτησε για να τοποθετηθεί στην συνέχεια ως εξής: «Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση; Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά! Τώρα μπορείτε να με χειροκροτήσετε! Σας εύχομαι τα καλύτερα παιδιά! Σε όλα! Τσιάο»! Αποχώρησε δακρυσμένος από την αίθουσα και εν μέσω χειροκροτημάτων από τους παρόντες δημοσιογράφους.