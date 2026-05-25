Αντιδήμαρχος σε περιοχή της Κρήτης εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα στο νησί.

Ο αντιδήμαρχος φέρεται να ήταν υπεύθυνος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται και δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα για την υπόθεση.

Οι δύο λογιστές φέρονται να συνεργάζονταν στενά με τουλάχιστον τρία Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, που λειτουργούν ουσιαστικά και ως μεσάζοντες για την εξυπηρέτηση των αγροτών, προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η απάτη είχε στηθεί από το 2019 με αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΥΔ και στη συνέχεια στο «παιχνίδι» έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφερναν να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. εστίασε σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου.