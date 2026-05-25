Ο Ολυμπιακός έσπασε επιτέλους την… κατάρα της πρώτης θέσης, κατέκτησε την Ευρωλίγκα το βράδυ της Κυριακής στο ΟΑΚΑ και ήδη σχεδιάζει την επόμενη ημέρα του. Οι Αγγελόπουλοι υποσχέθηκαν πως θα φτιάξουν μία ομάδα ακόμα καλύτερη και ήδη οι «μηχανές δουλεύουν» στο φουλ, αφού όπως διαβάσατε στο Sportdog.gr ανανέωσε ήδη ο Γιώργος Μπαρτζώκας και είναι μία… ανάσα από την απόκτηση του παίκτη-αποκάλυψη στη φετινή σεζόν, του Ζαν Μοντέρο από τη Βαλένθια.

Εκτός όμως από προσθήκες, θα υπάρξουν και αποχωρήσεις στον Ολυμπιακό. Οι (τουλάχιστον) έξι παίκτες που θα φύγουν και γιατί, η συνάντηση με τους Αγγελόπουλους και το μέλλον του Τόμας Γουόκαπ. Διαβάστε στο Sportdog.gr