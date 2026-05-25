Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα της συνολικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην έκταση του πρώην αεροδρομίου. Νέα έρευνα της 1830 lab για λογαριασμό της LAMDA Development, με τίτλο «Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι;», επιχειρεί να αποτυπώσει το μέγεθος και τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου μέσα από αριθμούς. Από την έκταση και τις φυτεύσεις μέχρι τις εισόδους, τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και τη λίμνη που προβλέπεται να δημιουργηθεί, προκύπτουν δέκα στοιχεία που δίνουν μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για την κλίμακα του σχεδιασμού.

1. Ένα πάρκο 2.000 στρεμμάτων ή 2.600 στρέμματα μαζί με τους γύρω πράσινους χώρους

Σύμφωνα με την έρευνα, το Μητροπολιτικό Πάρκο θα αναπτυχθεί σε έκταση 2.000 στρεμμάτων, ενώ μαζί με γειτονικές εκτάσεις πρασίνου που επίσης αναπτύσσονται στο Ελληνικό, η συνολική πράσινη έκταση θα φτάσει τα 2.600 στρέμματα.

2. Θα είναι μεγαλύτερο από γνωστά πάρκα της Αθήνας και του εξωτερικού

Η ίδια μελέτη συγκρίνει το μέγεθός του με άλλα γνωστά σημεία αναφοράς: το ΚΠΙΣΝ έχει έκταση 210 στρεμμάτων, το Πεδίον του Άρεως 277, ο Εθνικός Κήπος μαζί με το Ζάππειο 285, ο Λυκαβηττός 416 και ο λόφος Φιλοπάππου 700 στρέμματα. Ακόμη και το Hyde Park του Λονδίνου φτάνει τα 1.376 στρέμματα.

3. Προβλέπονται περισσότερα από 32.000 δέντρα

Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο στην πρώτη φάση ανάπτυξης προχωράει η φύτευση 16.520 δέντρων. Με την ολοκλήρωση του έργου ο συνολικός αριθμός θα ξεπεράσει τα 32.000 δέντρα.

4. Το Ελληνικό θα έχει περισσότερα δέντρα από το Central Park

Η έρευνα σημειώνει ότι ο Εθνικός Κήπος διαθέτει περίπου 7.000 δέντρα, ενώ το Central Park της Νέας Υόρκης περίπου 18.000. Το νέο πάρκο στο Ελληνικό προβλέπεται να ξεπερνά και τα δύο.

5. Συνολικά θα φυτευτούν περίπου 3,3 εκατ. φυτά

Πέρα από τα δέντρα, η μελέτη προβλέπει περίπου 2,65 εκατ. αρωματικούς θάμνους και συνολικά περίπου 3,3 εκατ. φυτά σε όλη την έκταση.

6. Το 70% της βλάστησης θα μπορεί να επιβιώνει με περιορισμένο πότισμα

Σύμφωνα με τη μελέτη, επιλέχθηκαν κυρίως μεσογειακά είδη, με στόχο περίπου το 70% της βλάστησης να μπορεί να επιβιώνει ακόμη και χωρίς συστηματική άρδευση.

7. Έχουν ήδη εξυγιανθεί περισσότεροι από 60.000 τόνοι εδάφους

Η έρευνα αναφέρει ότι μέχρι τη στιγμή σύνταξής της είχαν εξυγιανθεί περισσότεροι από 60.000 τόνοι ρυπασμένων εδαφών και περίπου 65.000 κυβικά μέτρα υπόγειων υδάτων. Παράλληλα αφαιρέθηκαν 31 δεξαμενές καυσίμων και υπόγειοι αγωγοί μήκους περίπου 5,5 χιλιομέτρων.

8. Στην έκταση βρέθηκαν περίπου 3.000 μεγάλα δέντρα

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στον χώρο του πρώην αεροδρομίου και της παράκτιας περιοχής Αγίου Κοσμά εντοπίστηκαν περίπου 3.000 μεγάλα δέντρα. Μέρος αυτών διατηρείται ή μεταφυτεύεται ώστε να επανενταχθεί στο έργο.

9. Το πάρκο θα διαθέτει 21 εισόδους και έναν κεντρικό άξονα 2,7 χλμ.

Η μελέτη σημειώνει ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο θα διαθέτει 21 εισόδους από τους γύρω δήμους, ενώ στο κέντρο του θα αναπτυχθεί ένας μεγάλος πεζόδρομος μήκους 2,7 χιλιομέτρων με ποδηλατόδρομο, τραμ και χώρους πρασίνου.

10. Μία λίμνη 21 στρεμμάτων στο κέντρο του έργου

Σύμφωνα με την έρευνα, προβλέπεται η δημιουργία τεχνητής λίμνης έκτασης 21 στρεμμάτων και βάθους έως 3,5 μέτρων, με μικρά νησιά, διαδρομές, παρατηρητήριο και χώρους περιπάτου.

Πέρα από τα μεγέθη, η έρευνα της 1830 lab για τη LAMDA Development αναδεικνύει και κάτι ακόμη, ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο αντιμετωπίζεται ως έργο αστικής υποδομής μακράς διάρκειας και όχι απλώς ως μία νέα έκταση πρασίνου. Μάλιστα, στο κείμενο γίνεται αναφορά σε σχεδιαστικό ορίζοντα που φτάνει έως και τα 1.000 χρόνια.