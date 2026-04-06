Οι πόλεις των 15 λεπτών βρίσκονται στο προσκήνιο στη συζήτηση για τον αστικό σχεδιασμό στην Ευρώπη, όχι ως θεωρητικό μοντέλο, αλλά ως πρακτική κατεύθυνση για το πώς οργανώνεται η καθημερινότητα μέσα στις πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το έργο του Ελληνικού, το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων.

Σε εκτενές δημοσίευμά του το Travel Tomorrow εστιάζει σε πτυχές της ανάπτυξης του Ελληνικού, που δεν περιορίζονται στα γνωστά μεγέθη της επένδυσης, αλλά αφορούν κυρίως τον τρόπο λειτουργίας της. Όπως επισημαίνεται, η ανάπλαση στον χώρο του πρώην αεροδρομίου επιχειρεί να συνδυάσει διαφορετικές χρήσεις σε ένα ενιαίο σύστημα, με έμφαση στην καθημερινή λειτουργικότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υποδομές που δεν είναι άμεσα ορατές. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ενεργειακή λειτουργία της περιοχής βασίζεται σε υπόγεια δίκτυα που υποστηρίζουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζοντας την επιβάρυνση του δημόσιου χώρου. Παράλληλα, γίνεται λόγος για την ενσωμάτωση αισθητήρων και τεχνολογικών υποδομών που επιτρέπουν τη διαχείριση υπηρεσιών και πόρων χωρίς να επηρεάζεται η καθημερινότητα των κατοίκων.

Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθείται και στη διαχείριση των πόρων. Όπως σημειώνεται, η διαχείριση απορριμμάτων γίνεται σε επίπεδο πηγής, με επαναχρησιμοποίηση υλικών και αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων, ενώ τα συστήματα ύδρευσης περιλαμβάνουν την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων για την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, ο φωτισμός προσαρμόζεται ανάλογα με τη δραστηριότητα, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης την ύπαρξη μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες, ενσωματώνοντας διαφορετικές λειτουργίες σε ένα κοινό σύστημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κινητικότητα εντός της ανάπτυξης βασίζεται σε ήπιες μορφές μετακίνησης, όπως τα κοινόχρηστα ποδήλατα, ενώ οι διαδρομές πεζών και οι συνδέσεις μεταξύ των επιμέρους περιοχών επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα συνεκτικό αστικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνει το Travel Tomorrow, το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη μεταβολή στον τρόπο σχεδιασμού των πόλεων, όπου το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανάπτυξη νέων υποδομών, αλλά και η οργάνωση ενός λειτουργικού και βιώσιμου αστικού συστήματος.