Μια γυναίκα 56 ετών σκοτώθηκε στη Νέα Υόρκη αφού πάρκαρε το αυτοκίνητό της στο Μανχάταν και βγαίνοντας έξω έπεσε σε έναν ανοιχτό υπόνομο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο βάθος του υπονόμου, αργά το βράδυ της Δευτέρας. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και «η έρευνα συνεχίζεται» ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα έπεσε σε βάθος τριών μέτρων.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σήμερα δείχνουν ένα μαύρο σταθμευμένο αυτοκίνητο, με την πόρτα του οδηγού να βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον υπόνομο, ο οποίος περιβάλλεται πλέον από φράγματα.

Η εταιρεία ενέργειας Con Edison, στην οποία ανήκει ο υπόνομος, εξέφρασε τη «βαθύτατη θλίψη της» για το δυστύχημα και ένας εκπρόσωπός της είπε ότι «ερευνάται το πώς συνέβη κάτι τέτοιο».

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του θύματος και η ασφάλεια παραμένει απόλυτη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.