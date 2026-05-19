Τη σημασία του ρόλου της Τουρκίας σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο, σημειώνοντας ότι η Τουρκία αποτελεί «βασικό εταίρο» σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή.

Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας συγκλίνουν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η διατήρηση ανοιχτών εμπορικών οδών, η σταθερότητα των ενεργειακών ροών και η προστασία των αλυσίδων εφοδιασμού.

Very good call with President @RTErdogan.



Türkiye is a key partner in a region in turmoil.



Our interests converge; keeping trade routes open, energy flowing and supply chains stable.



We will continue working closely together on these priorities.



The EU appreciates Türkiye’s… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2026

Η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ακόμη ότι η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και μιας διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Στη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, με τη φον ντερ Λάιεν να επισημαίνει τη σημασία των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για το Κυπριακό σε όλα τα στάδια.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ αναζητά τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από τις περιφερειακές κρίσεις, με την Τουρκία να εμφανίζεται ως κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια, την ενέργεια και τις εμπορικές ροές στην ευρύτερη περιοχή.